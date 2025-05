Fran Fernández: "Llegamos con más ilusión que presión a este final de temporada"

El entrenador del Real Murcia, Fran Fernández, ha comparecido este viernes para analizar el partido que el próximo domingo, a las 17'30, le va a enfrentar al Intercity en el Rico Pérez de Alicante. El técnico grana ha destacado que "esta semana ha sido muy buena". Para este compromiso recupera a Gazzaniga, Joao Pedro Palmberg y Jorge Yriarte: seguirá sin poder contar con Isi Gómez, que cumplirá el segundo de sus tres partidos de sanción.

El almeriense comenzó hablando acerca de los duelos de los rivales: “Yo creo que si hay algo que tenemos interiorizado aquí, en el vestuario, en la plantilla, es que aquí vale lo que hagamos nosotros. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo bien, da igual lo que hagan los demás. Está claro que para alguna cosa no dependemos de nosotros mismos, para otras sí. Así que lo que dependa de nosotros, vamos a intentar hacer un buen partido contra el Intercity y vamos a intentar traernos los tres puntos. Luego ya lo demás, no depende de nosotros”.

Acerca de lo que puede esperar el domingo: “Respeto siempre a todos los rivales, y más en esta categoría. La prueba de ello es el Intercity, una plantilla para buscar el ascenso y están ahí. Pero los futbolistas siguen siendo buenos futbolistas, individualmente es un equipo muy peligroso y quizás ahora, encima en estos partidos que les quedan, van a jugar sin presión. Para mí este tipo de equipos, y yo he estado en alguna situación parecida a la que están ellos ahora, los jugadores se liberan un poco más y juegan sin esa presión, por lo tanto quizás le haga más peligroso aún. Pero nosotros a lo nuestro, nosotros a hacer nuestro partido, a meterle mucho ritmo, mucho trabajo. Somos un equipo muy solidario, muy de currantes, de estar muy bien metidos, y es lo que tenemos que hacer en cada partido. No tengo que dar ningún mensaje a la plantilla esta semana porque estoy viendo que saben todo de la dificultad del mismo y están todos muy centrados en ello”.

JugAR EN EL rICO PÉREZ

También fue preguntado el técnico por el hecho de jugar en el José Rico Pérez y si con lleva algún beneficio, a lo que respondió: “No lo sé, no sé si han entrenado allí, si no han entrenado. De momento ya han jugado una vez en liga allí, igual que nosotros. Y bueno, sí que es un estadio que por dimensiones es más parecido al nuestro que al suyo. Pero es que estamos hablando de futbolistas con experiencia en Primera División, en Segunda División. Han jugado en estadios así muchísimos partidos, cientos de partidos. Entonces a ellos no les va a pesar, por supuesto, y a nosotros tampoco”.

dESPLAZAMIENTO DE AFICIONADOS

Sobre el desplazamiento de la afición murcianista que se espera: “Ojalá podamos tener lo que tuvimos cuando fuimos allí a jugar contra el Hércules o en otros partidos. No hablo de números, hablo de calidad. Lo cualitativo aquí es nuestra afición. Da igual el número, ojalá puedan ir los máximos posibles, eso dependerá ya de cada uno, pero seguro que en calidad estamos con muchísimos ánimos, seguro que la gente está muy ilusionada. A nosotros por la calle nos transmiten esa ilusión, nos transmiten las ganas que hay porqué al equipo le vaya bien y está claro que es el momento clave para todo el murcianismo”.

También fue preguntado sobre si se esperan cambios en el 11, a lo que respondió: “Lógicamente han sido dos o tres semanas complicadas con algunas lesiones. Estamos teniendo algunos problemas en el medio campo, como el otro día, y yo creo que ya sí que recuperamos tanto a Yri y como a Joao Palmberg. Boateng ya está bien también, el otro día llevaba tiempo sin jugar y lo notó, pero con el desarrollo del partido fue mejorando. Moha lleva sin jugar 90 minutos muchísimos meses. Yo creo que en esa parte del campo, que para mí es el motor del equipo, estamos mejor que la semana pasada. Y en el resto, yo creo que hay muchísima igualdad, lo estáis viendo vosotros, lo estoy viendo yo. Yo creo que da igual quién juegue, no hay tantas diferencias. Sí que habrá diferencias de gustos, a algunos les gustarán más unos futbolistas a otros, otros futbolistas, pero no hay diferencias, no tenemos esos futbolistas que van a marcar diferencias. Vamos a ser un equipo, como estamos siendo, de currantes, un equipo que trabaja, que es solidario, que ponemos al equipo por delante de lo individual, y eso es lo más importante. Que lleguemos a esta altura de competición con eso bien claro”.

Se le volvió a preguntar por el Intercity que puede esperar, a lo que el míster respondió: “No sé, yo creo que este equipo ha demostrado que fuera de casa somos un equipo muy fiable, por lo que te da confianza de cara al futuro próximo, para este partido y para lo que viene. Últimamente en casa estamos siendo un equipo también muy bueno, muy seguro. Yo creo que hemos llegado en un buen momento, ahora somos un equipo muy fiable, somos un equipo muy difícil de ganar y por lo tanto, creo que llegamos en un buen momento. Como local o como visitante, creo que a esta altura ya nos da igual los contextos de partidos, nos da igual que nos enfrentemos. Yo lo vengo diciendo, que el mayor enemigo desde que empezó la temporada hasta ahora somos nosotros mismos, y yo creo que nos hemos encontrado en eso y estamos bien ahora”.

qUÉ iNTERCITY ESPERA

Repreguntado por el Intercity, respondió: “No sé qué Intercity voy a esperar. Han cambiado de sistema, han cambiado de entrenador cuantas veces, han cambiado de sistema muchísimas veces. Ahora es verdad que en los últimos partidos están jugando con un sistema más claro, con un 5-3-2, un 5-2-1-2. Bueno, nosotros analizamos todos los partidos. Es el equipo que más he visto en directo, por la cercanía. Lo he visto contra todos los rivales de arriba. Lo vi contra el Mérida, que ganó 3-1. Lo vi contra el Ceuta, que perdió 1-2, pero que pudo ganar perfectamente. Contra el Antequera, que perdió 0-1 y para mí, fue mucho mejor el Intercity que el Antequera. Al Ibiza le ganó 0-2. Es un equipo que contra todos los equipos de arriba ha competido muy bien. A algunos le han ganado y a otros han estado cerca. Por lo tanto, como he dicho antes, no creo que tengamos que dar ninguna alerta máxima, porque nuestros futbolistas son conscientes de que va a ser un partido difícil”.

Sobre si influye la amplitud de la plantilla a la hora de confeccionar el 11 inicial: “Influye mucho. Tengo 25 futbolistas que están todos muy metidos y que todos entrenan bien. No es fácil gestionar eso. Si no hacemos cambios, si la gente no se siente importante, si no juega con cierta asiduidad, es difícil mantener a la gente activa. Es uno de los motivos por los que cambio. Es cierto que a partir de ahora no vamos a hacer 5 cambios por semana si no es necesario. Esta semana no creo que haya 5 cambios, sí que va a haber algunos”.

Acerca de si tiene un planteamiento definido para el domingo: “Tengo muy claro el planteamiento que vamos a hacer. Lógicamente no lo puedo contar aquí. Tenemos futbolistas de nivel y tenemos que utilizarlos. El día del Alcorcón pusimos 3 por dentro porque queríamos tener más el balón que el Alcorcón, porque pensábamos que si ellos los tenían, que luego lo tuvieran 11 contra 10 por un equipo peligroso pero cada partido tiene una historia. Como digo, tengo que utilizar la plantilla dependiendo de cómo está el futbolista nuestro primero y luego, según qué tipo de partidos nos podemos encontrar”.

También fue preguntado de si cómo afrontar los resultados de los rivales: “Puedes gestionarlo con normalidad. Lógicamente, si los rivales pierden, nos vamos a alegrar. Si no pierden, pues tenemos que hacer nuestro trabajo igual. Nosotros le damos normalidad a todo. Creo que lo he dicho antes, la gente está muy metida en que lo importante es lo que vayamos a hacer nosotros. Sí que parece que quedan pocos puntos pero quedan muchos puntos, quedan enfrentamientos directos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y vamos a pelear por todo hasta que nos dé. Y sí que creo que en este punto de la temporada en el que llegamos, el equipo llega muy bien, llega muy centrado, llega sin presión. Yo creo que llega sin presión, llega con más ilusión que presión. Y te tengo que dar la razón, que a lo mejor ha habido momentos de la temporada, sobre todo al inicio, que ha habido más presión que ilusión. Y ahora hay mucha más ilusión. Entonces eso se puede con todo. La presión, ahora mismo sabemos lo que hemos venido aquí, sabemos lo que nos jugamos. Queríamos estar aquí donde estamos en este momento de la temporada. Estamos ilusionados con lo que pueda venir”.