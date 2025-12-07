David Muñoz revela las claves del Hozono Global Jairis para volver a la victoria y mirar a la Copa

El entrenador del Hozono Global Jairis, David Muñoz, ha analizado la importante victoria de su equipo en la pista del Cadí La Seu. Un triunfo que llega tras una gran carga de partidos en las últimas semanas y que, según el técnico, tiene un valor añadido, ya que fue un partido "muy competido desde principio a fin".

Claves defensivas para el control inicial

El plan de partido se centró en minimizar el juego interior del rival, con jugadoras muy versátiles capaces de abrir el campo. "Hemos conseguido, pues, bueno, mantener al equipo sólido en esas situaciones", explicó Muñoz, lo que les mantuvo en el partido con mucha solidez hasta el minuto 15.

A partir de ese momento, el cansancio y las faltas provocaron una pérdida de foco, especialmente en ataque, al no encontrar comodidad para "atacar esa defensa agresiva del bloqueo directo". "Y ahí es donde, bueno, pues más nos ha costado a lo largo del partido", ha reconocido el entrenador.

Reajuste táctico y protagonistas de la victoria

Tras el descanso, una defensa en zona permitió al Jairis frenar el empuje inicial de Cadí La Seu en el tercer cuarto. Esta estrategia, mantenida durante bastantes minutos, junto a un nivel de anotación alto, fue fundamental para asegurar el resultado.

Ha vuelto a mostrar, pues, la superioridad y el dominio de la pintura" David Muñoz Técnico de Hozono Global Jairis

En el plano individual, Muñoz ha destacado a Lou López, "muy acertada hoy abriendo el campo desde la línea de 3", y a Aaron N'Dour, que anotó 18 puntos en 25 minutos. Sobre ella, ha afirmado que "ha vuelto a mostrar, pues, la superioridad y el dominio de la pintura".

Objetivo: la Copa de la Reina

Esta victoria permite al equipo dar un pasito más hacia adelante en la clasificación. El resultado, según el técnico, es clave para "visualizar, pues ese ese reto de conseguir esa plaza en en la Copa de la Reina al final de de la primera vuelta".