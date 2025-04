Carlos Alcaraz: "Estoy menos preocupado que el año pasado"

Carlos Alcaraz ha confirmado que no estará en la Caja Mágica para disputar el cuarto Masters 1000 de la temporada que se disputa en la Caja Mágica, debido a un problema muscular sufrido el pasado domingo en la final del Conde de Godó y de cara a "no tomar riesgos" y evitar "estar más tiempo 'jodido'", esperanzado de poder estar en Roma y sin dudas de que estará para defender el título en Roland Garros.

La noticia la confirmó en rueda de prensa el propio jugador murciano, segundo favorito en un evento que conquistó en 2022 y 2023: "En la final de Barcelona entró el fisio para tratarme el abductor, pero noté otra cosa en el isquio izquierdo. El martes me hice pruebas y estuvimos valorando con mi equipo ver si iba a poder jugar en buenas condiciones y sin riesgos. He hecho todo lo posible, pero no ha mejorado mucho la cosa y tenía que escuchar al cuerpo, y aunque espero todo el año para jugar en Madrid y en un sitio muy ilusionante, no han salido las cosas como quería y hemos tomado la decisión de no tomar riesgos de cara al futuro porque si jugaba iba a estar más tiempo 'jodido'", apuntó Alcaraz a los medios en una rueda de prensa celebrada en el Mutua Madrid Open.

El murciano añadió que "estoy menos preocupado que el año pasado con la lesión del antebrazo". porque en aquella ocasión le generó "muchas dudas" el no saber cuando iba a "poder golpear bien la bola". "Esta lesión ya he convivido con ella y sé lo que tengo que hacer. Estoy seguro de que voy a volver más fuerte. Jugar tantos partidos en una semana, viajar, no tener tiempo para descansar y estar 100% de nuevo en otro torneo, no es fácil.", añadió.

Pese a ello, confesó que no estar en el torneo es "un palo muy duro", aunque cree que lo ha aceptado "bastante bien". "Las cosas pasan por algo, y no hay mal que por bien no venga. Me jode no poder jugar en Madrid delante de mi gente, pero habrá otros momentos. Estos días no he estado de bajón porque he puesto toda mi energía en recuperarme", apuntó.