Alberto Soto calienta la Copa del Rey: "En un partido se puede dar todo"

El jugador del UCAM Murcia CF, Alberto Soto, ha dejado claro que, aunque "lo más importante es la liga", la Copa del Rey es una competición especial. "Es un premio, y la verdad que estos partidos son partidos que te apetecen de jugar, y cada uno saca el máximo de sí mismo", ha asegurado en declaraciones a Deportes Cope Murcia.

Un plus de motivación

Soto considera que enfrentarse a un equipo de superior categoría supone "un plus para nosotros y para la afición, para la ciudad". El futbolista cree que la clave para competir será mantener el nivel mostrado en los últimos encuentros. "Si seguimos haciendo lo que el equipo viene haciendo [...], con la intensidad que estamos jugando, la energía, al final es fútbol", ha señalado.

En este sentido, ha advertido que la diferencia de categoría puede diluirse en una eliminatoria a partido único. "En un partido todo se puede dar, no porque sean de dos categorías superior, vayamos a ser inferiores", ha afirmado, recordando que en estos duelos "el de la categoría menor se crece".

De hecho, lanza un aviso al rival: "Ellos saben, el equipo de mayor categoría, que la eliminatoria está superigualada y que si no lo dan todo, lo normal es que no pasen".

La voz de la experiencia

El jugador ya sabe lo que es dar la sorpresa en la Copa. Con el Marbella, ha recordado, llevó a la prórroga un partido contra el Racing de Ferrol y consiguió eliminar al Burgos la temporada pasada. "Le ganamos al Burgo el año pasado 1-0, en el minuto 93, y pudimos pasar la eliminatoria. Fue un sueño, la verdad", ha confesado.

Con los pies en el suelo

A pesar de la ilusión copera, Soto insiste en la calma y en la filosofía del "partido a partido". Sobre la buena racha del equipo, ha comentado que, aunque les costó empezar, "ahora mismo yo creo que es el mejor nivel que el equipo ha dado hasta ahora". Sin embargo, pide prudencia: "No porque ganemos tres partidos seguidos, vamos a ascender ya".

Finalmente, el jugador ha revelado una preferencia personal que le habría gustado para esta ronda del torneo: "Si hubiese podido elegir el equipo, me hubiese gustado jugar contra el Cádiz, porque es un equipo que llevo viendo toda la vida". Por último, ha hecho un llamamiento para que el público "venga a apoyarnos y a disfrutar de un partido de Copa del Rey".