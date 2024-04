Sólo en Murcia faltan entre 5.000 y 10.000 viviendas en alquiler para cubrir la demanda

El sector inmobiliario está dando la voz de alarma. El director general de Corporación Inmobiliaria, Paco Sánchez, asegura que el principal problema en la actualidad es que la vivienda habitual se está destinando a alquiler de temporada e incluso al alquiler turístico. “De esta forma, un alquiler tradicional que podría tener un precio de 800 o 900 euros al mes pasa a 1.200 o 1.500 euros, alquilando la vivienda por días en diversas plataformas”. Asegura también que “la zona de costa tiene una demanda de alquiler turístico enorme y la de alquiler tradicional es muy pequeña. Paradójicamente, hay mucha gente que opta más por la vivienda en alquiler para días concretos que para un hotel. La oferta así se reduce mucho más”.

Murcia capital, la peor parada

En Murcia capital, el centro y la zona norte de Juan de Borbón, Juan Carlos I y la zona de Belén son las que están soportando unos precios desorbitados. “”En esa zona, según Paco Sánchez, “una casa de alquiler de tres dormitorios, con plaza de garaje y unos 100 metros cuadrados, viene alquilándose por 1.200 o 1.400 euros al mes. No obstante, también hay zonas como el barrio del Carmen, que está sufriendo un importante cambio, ya que está pasando de estar ocupada por inmigrantes de Marruecos o sudamericanos y ahora se está poblando más por población nacional”.

Alquilar o comprar

El sector inmobiliario considera que el principal problema es que no hay producto nuevo, no hay suelo y no se construye. A juicio del director de esta inmobiliaria, “ahora mismo el preciode una casa de similares características está incluso por debajo si es de venta, que sí es de alquiler. La gente no compra porque no hay producto y porque la financiación está restringida”.

Perfil del comprador

El perfil de comprador es una familia con ingresos entre 35 y 40 mil euros al año, que han comprado una segunda vivienda después de, o bien, vender la que ocupaban o bien después de estar de alquiler. Normalmente, son funcionarios con estabilidad laboral, o personal laboral o autónomo.

La solución, para Paco Sánchez, solo pasa porque la banda empiece a abrir la mano y sea más flexible en los porcentajes de financiación. Y que se pueda construir, ya que ahora todo depende de los fondos de inversión. Cada vez quedan menos viviendas en el mercado. Solo en el municipio de Murcia faltarían por lo menos entre 5 y 10 mil viviendas. Aunque el problema es extensible a Cartagena y Lorca.

Pisos turísticos

El responsable de esta inmobiliaria lo tiene claro: “”Si el sector no se regula, el alquiler turístico irá a más. La gente prefiere alquilar una casa porque es más barato, sobre todo en la costa y cuando se viaja en grupo. Además, el propietario recibe el doble de renta por esta vía que por el alquiler tradicional".