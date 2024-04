Murcia celebrará el día de la marinera con degustaciones gratuitas de dicha tapa

Así lo ha confirmado en COPE MURCIA, el director general de Nueva Cocina Mediterránea, Luis Miguel García de Andrés. Junto a esta típica tapa murciana también se ofrecerá cerveza a los que acudan al acto.

El evento comenzará en pleno corazón de la capital regional, en la Plaza Circular, a las 8 de la tarde y finalizará dos horas después. La tradicional marinera debe su nombre al parecido que tiene con una pequeña barca o lancha. Parecido que le proporciona la rosquilla donde se asienta la ensaladilla rusa que se culmina con una anchoa del cantábrico, en este caso de Castro Urdiales.

Como ha destacado García de Andrés, lo que diferencia a nuestra ensaladilla de la del resto de España es su textura. En Murcia, tanto la patata como el huevo o el atún se machacan mucho para lograr un sabor muy compensado. Además, se le añade los denominados “variantes” o encurtidos. Este último toque la diferencia del resto del país.

Otro aspecto clave, según García de Andrés, es la rosquilla, que tiene que ser muy crujiente y no dura. Además, la cantidad de atún no debe superar el 17 por ciento del total de la ensaladilla. Finalmente, como opinan muchos murcianos, la marinera no solo es una comida, sino una forma de entender la vida.