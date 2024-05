El Yeclano Deportivo busca el 'sueño' de 1ª Federación

El Yeclano Deportivo, "con ánimo, ilusión y ganas" visitará este domingo al Club Deportivo Numancia en la final por el ascenso a la Primera RFEF de fútbol y los de Adrián Hernández tratarán de lograr un buen resultado en este choque de ida sabiendo que seis días después serán locales en el de vuelta.

El primero de los dos encuentros de esta pelea entre murcianos y sorianos se celebrará a las seis de la tarde en el estadio Los Pajaritos de la capital castellana y a él llegará el cuadro de Yecla después de haber sido segundo en el grupo 4 de la Segunda RFEF, sólo por detrás del ascendido Sevilla Atlético, y de haber superado en las semifinales al Lleida Esportiu con dos victorias, por 0-1 en terreno catalán y por 2-0 en el estadio La Constitución.

El Numancia, un club histórico que militó en Primera División durante cuatro temporadas -1999/2000, 2000/2001, 2004/2005 y 2008/2009- y que actualmente es entrenado por Javi Moreno, quien fue jugador del Yeclano, fue tercero en el grupo 5 de la Segunda RFEF y accedió a esta final por subir con un global de 4-2 ante el Utebo Fútbol Club, conjunto maño al que superó con un 2-2 en Zaragoza y un 2-0 en Soria.

Contra los castellanos Adrián Hernández podrá contar con tres jugadores que andaban renqueantes como son el mediocampista Juan Riquelme, quien ya participó contra el Lleida saliendo desde el banquillo -sustituyó a Antonio Salinas en el minuto 73-, el defensa central José Ángel Ayala y el también extremo Pau Pérez, quienes llegarán justos, pero estarán disponibles tras no participar en el choque de hace tres días.

Igualmente estarán a su disposición el centrocampista Juan Jesús Rodríguez "Juanje" y el lateral izquierdo Iván Pérez, con más posibilidades del primero de ellos para ser titular pese a arrastrar una molestia en la zona cervical.

El técnico murciano podría utilizar un once parecido al formado por Amador Zarco en la portería; Víctor Olmedo, Andrés Rodríguez, Gabri Clemente y Víctor Algisí en la defensa; Juan Satoca, Juan Jesús Rodríguez "Juanje" y Juan Riquelme en el centro del campo; y Antonio Salinas, Tiko Iniesta y José Manuel Naranjo en la delantera.

Adrián habló de "ánimo, ilusión y ganas" en la previa de "un partido muy difícil ante un rival muy intenso, que gana muchos duelos y domina diferentes registros, atacando de forma directa, por fuera y en transición y que además tiene mucha experiencia".

"Espero un encuentro en el que la afición de Soria apriete mucho animando a su equipo y trataremos de que el ambiente no nos pueda como no nos pudo en otros escenarios y demostramos no, ya que somos un equipo, sino que somos un equipazo", añadió el entrenador azulgrana.

"Haciendo bien las cosas tendremos nuestras opciones allí y si las hacemos mal sufriremos mucho porque el Numancia nos exigirá mucho", apostilló, al tiempo que remarcó que "la eliminatoria está al 50% para cada equipo".