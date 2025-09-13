Suso mantiene al Cádiz en lo más alto de la clasificación

El Cádiz ganó este sábado en el Nuevo Mirandilla al Eibar (1-0) gracias a un gol del extremo Jesús Fernández ‘Suso’ y continúa con pleno de victorias en su campo, tres de tres, en un gran inicio liguero, un triunfo al que también contribuyó el meta brasileño Victor Aznar con una parada salvadora en la recta final a tiro de Jon Bautista.

Con esta nueva victoria, el Cádiz se mete de lleno con 11 puntos en la zona de ascenso, al sumar cinco partidos sin derrotas, ya que sus dos desplazamientos acabaron en empate; y el Eibar, con solo 4 puntos, se sitúa en la parte media-baja de la clasificación.

Los primeros minutos se distinguieron por una presión alta del Cádiz, que puso en apuros la salida jugada del balón del equipo guipuzcoano.

Aún así, los eibarreses también atacaron por las bandas con balones colgados, forzando algún córner, lo que replicaron los locales con otro saque de esquina, aunque en acciones sin peligro. Hasta el minuto 19 no llegó el primer disparo a puerta, a cargo del georgiano Iuri Tabatadze para el Cádiz, que se marchó desviado.

Dos minutos después, un cabezazo del central Marco Moreno que se fue alto fue el primer córner conectado del Eibar (m.21) en un primer tiempo sin ocasiones claras y en el que, desde su ecuador hasta el descanso, el juego fue insulso, con continuas combinaciones que no encontraron zonas de peligro en ninguna de las áreas, por lo que el marcador no se movió.

Tras la reanudación, el Eibar salió fuerte y el joven guardameta hispanobrasileño Aznar tuvo que emplearse a fondo en un disparo de José Corpas a los 47 minutos. Muy poco después, el conjunto armero buscó de nuevo el gol con un centro de Álvaro Rodríguez que cabeceó fuera Jon Guruzeta, lo que hizo reaccionar al Cádiz con un chut desviado de Iza Carcelén (m.52).

En otro disparo fuera de Jon Magunazelaia, el equipo eibarrés dejó claro que había salido de los vestuarios con la consigna de atacar más que en el primer tiempo (m.54).

En una sucesión de oportunidades cada par de minutos, Suso disparó seco al centro y atrapó Magunagoitia (m.56). Y a la siguiente, llegó el gol del Cádiz después de una jugada que partió desde la izquierda y acabó en la frontal del área, donde Suso anotó con un certero disparo exterior justo a la hora de juego.

Desde ese momento, el equipo gaditano pasó a controlar el partido, aunque en los últimos minutos el Eibar apretó para lograr el empate, aunque lo evitó en el tiempo añadido Victor Aznar con una gran parada a disparo a bocajarro de Jon Bautista.

ficha del partido

Cádiz: Aznar; Carcelén, Kovacevic, Recio, Climent; Diakité, Diarra, Ortuño, Suso (Álex Fernández, m.87), Tabatadze (Aghama, m.71), García Pascual (Dawda, m.71).

Eibar: Magunagoitia; Álvaro (Cubero, m.65), Marco, Arambarri, Arrillaga (Buta, m.79); Olaetxea, Garrido, Ares (Alkain, m.65), Magunazelaia (Javi Martínez, m.79), Corpas; Guruzeta (Bautista, m.65).

Gol: 1-0, M.60: Suso.

Árbitro: Eder Mallo (Comité Castellanoleonés). Amonestó con cartulina amarilla a los locales García Pascual (m.55) y Carcelén (m.59); y por parte visitante a Álvaro (m.27), Buta (m.89) y un integrante del banquillo (m.83).

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Segunda División, disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante unos 16.000 espectadores.