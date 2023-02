El Real Murcia recibe a la Real Sociedad B con las novedades de Toril y Alfon

El Real Murcia recibe este sábado a la Real Sociedad B sin dos de sus cuatro fichajes en este mercado de invierno, Dani Romera y el futbolista de Benín Ange Chibozo, y con el regreso de Pedro León Sánchez tras sanción.



El partido de vigésima segunda jornada del grupo 2 de primera federativa comenzará a las siete de la tarde en el estadio Enrique Roca, de Churra, y el entrenador, Mario Simón, señaló respecto a las ausencias que la situación de Chibozo, cedido por la Juventus, de Turín (Italia), "no está todavía solventada" debido a que entra en juego también el Amiens francés, en el que comenzó la temporada.



"Son jugadores que nos dan alternativas y todos tienen ganas. La valoración del mercado es positiva y el trabajo de la secretaría técnica, brillante", comentó el madrileño, para quien "pasó un mes de enero que cada temporada es convulso en movimientos" y al Murcia lo afectó la última semana, pero "ya hay un partido fundamental ante un rival directo, el equipo que seguramente mejor juega al fútbol en la categoría".



"Son jugadores jóvenes, que asumen riesgo y algunos de los cuales alternan con el equipo de primera división, por lo que vienen con ese ritmo. Es un bloque muy bien trabajado, con muchos automatismos y que nos pondrá las cosas difíciles en casa", añadió.



El once seguramente no variará mucho de la alineación tipo que vienen formando Joao Costa en la portería; Alberto López, Alberto González, Íñigo Piña y Arnau Solà en la defensa; Julio Gracia, Ale Galindo y Pablo Ganet en el centro del campo y Pedro León, Loren Burón y Dani Vega arriba.



Alfon y Toril aguardarían su oportunidad en el banquillo.