José Ballesta: "No podemos afrontar el gasto de organizar el Mundial en solitario"

El Ayuntamiento de Murcia, a través de su alcalde, José Ballesta, pidió que "otras administraciones y entidades" se involucren en mayor medida desde el punto de vista económico para que el estadio Enrique Roca sea sede del Mundial de fútbol de 2030 y también dijo que "determinadas cláusulas del contrato federativo habrá que suavizarlas".

"Queremos que Murcia albergue partidos del Mundial, no será a costa de hipotecar las inversiones municipales durante cuatro años", expuso igualmente el primer edil este lunes a preguntas de los periodistas en la presentación del mural realizado en los aledaños de ese recinto deportivo, que es de titularidad municipal.

"Hemos sido sinceros desde el principio. Las autoridades federativas nos presentaron un contrato con una serie de requisitos para ser sede el Mundial y hablamos de una inversión de entre 70 y 100 millones de euros, una cantidad que no podemos asumir en solitario. No vamos a vender falsas expectativas y, aunque queremos que Murcia albergue partidos del Mundial, no será a costa de hipotecar las inversiones municipales durante cuatro años".

"Sí que podemos aportar una cantidad razonable, pero otras administraciones y entidades deben colaborar también y determinadas cláusulas del contrato federativo habrá que suavizarlas", añadió, al tiempo que recordó que "varias ciudades se bajaron de esta carrera como Gijón, Valencia, Zaragoza...".

Por su parte, Felipe Moreno, máximo accionista y gestor del Real Murcia, mostró su deseo de que la capital del Segura, con el estadio Enrique Roca, sea sede mundialista y mostró su predisposición para ayudar desde el club que preside y que disputa sus partidos como local en esta instalación. "Nos gustaría y en todo lo que podamos colaborar lo haremos", reconoció.

El plazo para la firma del protocolo económico para que Murcia aspire a ser sede de esta cita a celebrar en España, Portugal y Marruecos dentro de seis años finalizará el 15 de mayo.