ElPozo Murcia FS busca recuperar sensaciones en Valdepeñas

ElPozo Murcia Costa Cálida buscará volver a la buena senda, la de los triunfos, este viernes en Valdepeñas, donde los granas confían en recuperar la sonrisa para sumar tres puntos en la Primera División de fútbol sala después de las dos derrotas consecutivas encajadas el sábado en Pamplona por 5-4 ante el Xota y este martes por 2-4 frente al Fútbol Club Barcelona.

Después de esos dos reveses en apenas cuatro días, el equipo de Javi Rodríguez acudirá a Ciudad Real para enfrentarse al Viña Albali Valdepeñas con el propósito de parecerse al bloque compacto y seguro de sí mismo que ganó en cada una de las cuatro primeras jornadas del campeonato.

Este nuevo choque, de la séptima jornada del campeonato, comenzará a las nueve de la noche en el pabellón Virgen de la Cabeza y ganarlo permitiría a los charcuteros, actualmente terceros en la tabla con 12 puntos, situarse a un solo punto del Barça, que es el líder de la competición.

En la plantilla de ElPozo están con ganas de revertir la situación y el ánimo no ha decaído en los jugadores, algo que quiso transmitir este jueves ante los medios de comunicación su entrenador. "Al haber tantos partidos en tan poco tiempo no te da tiempo ni para lamentaciones, pues hay que cambiar el chip rápidamente", dijo el técnico de Santa Coloma de Gramanet, quien admitió la dificultad de ganar cada encuentro: "No hay equipo pequeño y cualquiera puede ganar".

El catalán, quien mantiene la duda del ala cierre brasileño Felipe Valerio Paschoal, con molestias, destaca el espíritu de su equipo a pesar de los últimos tropiezos. "Estos jugadores tienen alma y están con ganas. No dan ningún partido por perdido", señaló, al tiempo que lamentó no poder dedicar a la afición el triunfo el martes contra el Barcelona.

"Nos enfada no ganar y más teniendo la Marea Roja detrás. Fue una lástima, no poderles dedicar la victoria, pero vamos a pelear porque este equipo quiere ganar", afirmó.

El Viña Albali, entrenado por David Ramos, no empezó bien el curso y hasta la pasada jornada, en la que venció en Alzira por 2-3, no conocía el triunfo y solo llevaba tres puntos, por los seis que ahora suma para ser undécimo.

"Cada partido es un mundo. Es cierto que ellos no empezaron bien, pero juegan en su campo y vienen de lograr su primer triunfo a falta de pocos segundos para el final y utilizando el portero jugador. Creo que será un bonito partido, en el que iremos a buscar los tres puntos y el que menos errores cometa será el que se los lleve", manifestó el entrenador grana.

Javi Rodríguez no mira la clasificación por ahora. "Esto es una carrera de larga distancia, en la que debes estar ahí cerca si quieres coger buenas posiciones tanto para la Copa de España como para las eliminatorias por el título", declaró y avisó que saben lo que les espera: "Nos encontraremos piedras en el camino, pero hay que saber soltarlas en su debido momento".