Wonders, el lince huérfano que venció a la muerte, inicia una nueva vida en Lorca

La población de lince ibérico de Lorca cuenta desde hoy con un nuevo miembro: Wonders, un cachorro huérfano procedente de Extremadura que tras ser rescatado y criado en cautividad con una madre adoptiva, ahora ya vive en libertad en la zona de repoblación de la especie en territorio murciano.

El consejero de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Juan María Vázquez, y el director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Germán Puebla, han sido los encargados de liberar al ejemplar.

Wonders tiene una historia de supervivencia que refleja el trabajo que hay detrás del programa de recuperación del lince ibérico" Juan María Vázquez Consejero de Medio Ambiente

El consejero murciano ha destacado que esta liberación tiene un significado especial. “La suelta de hoy no es una suelta más. Wonders tiene una historia de supervivencia que refleja el trabajo que hay detrás del programa de recuperación del lince ibérico, con equipos técnicos y administraciones colaborando para dar una segunda oportunidad a la especie”, ha remarcado Vázquez, subrayando que “la cooperación entre comunidades autónomas está siendo clave para avanzar en este proceso”.

Una historia de superación

La vida de Wonders comenzó a principios de marzo de 2025 en el entorno de Navalmoral de la Mata (Cáceres), como parte de una camada de tres cachorros. Apenas unas semanas después, el 24 de marzo, su madre murió atropellada, lo que obligó a los técnicos extremeños a intervenir para rescatar a los pequeños y garantizar su supervivencia.

Desde ese momento, el animal ha seguido un completo proceso de recuperación. Fue criado en el Centro de Cría de Lince Ibérico de Granadilla junto a sus hermanos con el apoyo de una madre adoptiva, la lince Flora, que fue clave en su desarrollo. Posteriormente, completó su adaptación en el Parque Nacional de Monfragüe antes de su traslado a Murcia.

“Un año después de quedar huérfano, Wonders inicia una etapa en la Región de Murcia, dentro de un proyecto que busca recuperar al lince ibérico y también reforzar la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas”, ha dicho el consejero murciano.

Un núcleo que sigue creciendo

La incorporación de Wonders se suma a la campaña de liberaciones de 2026, con la que la Región de Murcia ha alcanzado ya los diez ejemplares liberados este año. Esta cifra consolida el avance del programa de reintroducción en Lorca, que cuenta ya con ejemplares asentados, territorios estables y los primeros nacimientos en libertad.

Desde el inicio del programa en 2023, la Región ha liberado un total de 36 ejemplares de lince ibérico. El éxito del proyecto es visible en los resultados del año pasado, cuando se registraron 2 camadas con 5 cachorros nacidos ya en libertad en la zona, confirmando la viabilidad de la población.