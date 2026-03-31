El Resucitado de Lorca luce nuevo esplendor con tronos restaurados y estrena recorrido en su 225 aniversario

La concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca, Rosa María Medina, y el presidente de la Archicofradía de Jesús Resucitado, Ignacio Domingo Huertas, han presentado las novedades de la agrupación para la Semana Santa de Lorca de este año. La puesta en escena coincide, además, con la celebración del 225 Aniversario de la primera vez que la imagen del Señor Resucitado salió en procesión.

Novedades en el patrimonio de la cofradía

Entre los estrenos de este año se encuentran las 36 túnicas nuevas confeccionadas para los costaleros de la Virgen. A ello se suma la restauración de los tronos dorados del Señor Jesús Resucitado y de la Virgen de la Encarnación, que además estrena varales de aluminio y una nueva pollera para dar volumen a su manto.

Estas piezas no sólo siguen enriqueciendo el legado cultural de Lorca y nuestra Semana Santa" DOMINGO IGNACIO HUERTAS Presidente de la Cofradía del Resucitado de Lorca

La concejal ha destacado que "estas piezas no sólo siguen enriqueciendo el legado cultural de Lorca y nuestra Semana Santa, sino que también ponen en relieve el constante compromiso del Ayuntamiento en salvaguardar y poner en valor el patrimonio material que tenemos en nuestro municipio". Los trabajos, realizados por los Talleres Municipales de Formación y Empleo, han permitido reintegrar daños para devolver el lustre a las piezas.

Por su parte, Ignacio Domingo Huertas ha subrayado que "el compromiso de nuestra agrupación también incluye la protección de las piezas de gran valor patrimonial, engrandeciendo la Semana Santa de Lorca y la conservación de nuestra historia y tradiciones".

Nuevo recorrido y actos del aniversario

La procesión del Domingo de Resurrección contará con otra importante novedad: la modificación de su itinerario. Tras la retirada de los andamios del Palacio de Justicia, el cortejo volverá a pasar por la calle Selgas tras el encuentro de las imágenes en la Plaza de España.

Con motivo del 225 Aniversario de la primera salida del Señor Resucitado, el presidente ha adelantado que ya se prevé la celebración de "algunos actos después de Semana Santa" para conmemorar la efeméride.