Lorca revive en el Martes Santo la noche del Paso Encarnado con el encuentro de sus tres tronos

La plaza de La Estrella del barrio de San Cristóbal acoge este Martes Santo por la noche el encuentro penitencial de las tres imágenes del Paso Encarnado: el Cristo de la Sangre, el Cristo de la Penitencia y la Virgen de la Soledad. Este evento se ha convertido en una de las citas de mayor simbolismo de la Semana Santa de Lorca, al margen de los desfiles bíblico-pasionales.

Un recorrido penitencial hacia La Estrella

El Cristo de la Sangre saldrá en su trono a las 21:00 horas desde la iglesia de San Diego. Quince minutos más tarde, a las 21:15, lo hará el Cristo de la Penitencia desde la iglesia de San Cristóbal, y desde este mismo templo, a las 21:30 horas, partirá la Virgen de la Soledad Coronada.

Cada imagen realiza un itinerario distinto para encontrarse finalmente a las 22:00 horas en la plaza de La Estrella. La procesión de Jesús de la Penitencia discurrirá por las plazas de La Hortaliza y La Estrella, y las calles Los Veras, Abellaneda y calle Mayor. Por su parte, la Virgen de la Soledad pasará por las calles Caño de la Cruz, Pedro Egea, Fuenllana y Eulogio Periago.

Historia y arte de las imágenes

La talla del Cristo de la Sangre fue realizada en 1949 por el escultor José Gerique y procesionará sobre un trono de Pedro Lizarán con flores rojas. La imagen de Jesús de la Penitencia, del escultor murciano José Antonio Hernández, es la más reciente, ya que salió por primera vez en 1999. La Virgen de la Soledad, del imaginero Sánchez Lozano, data de 1963.

El origen del Paso Encarnado

El Paso Encarnado se fundó en 1863 como la Hermandad de Nazarenos Coloraos, con sede en el antiguo convento de San Diego. Tras la destrucción de su patrimonio durante la Guerra Civil, la cofradía acordó en 1940 su traslado a la iglesia parroquial de San Cristóbal, su sede actual.