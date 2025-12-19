La Reina Letizia premia a un colegio de Lorca por su lucha contra la obesidad

La Reina Letizia con los galardonados en los Premios Naos, entre ellos el representante del colegio Ana Caicedo

El colegio público Ana Caicedo de Lorca ha recibido este jueves el Premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de la actividad física en el ámbito familiar y comunitario. El galardón ha sido entregado por la Reina Letizia en un acto celebrado en la sede de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en Madrid.

Caicedo Healthy Family, el proyecto premiado

El reconocimiento destaca el programa del centro lorquino, llamado "Caicedo Healthy Family". Esta iniciativa promueve la actividad física del alumnado implicando directamente a sus familias con propuestas que mezclan el deporte con objetivos culturales y de sostenibilidad medioambiental.

Unos premios de referencia contra la obesidad

Los Premios Estrategia NAOS, creados en 2007, tienen como objetivo reconocer y dar visibilidad a programas que ayudan a la prevención de la obesidad. Las iniciativas premiadas fomentan la alimentación saludable y la práctica de actividad física en los ámbitos familiar, escolar, sanitario o empresarial.

En esta décimo séptima edición de los premios se han presentado un total de 90 proyectos. Tras una selección de 53 candidaturas, finalmente han resultado siete iniciativas premiadas, entre las que se encuentra la del colegio de Lorca.