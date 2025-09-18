Recogida "puerta a puerta" de los envases de vidrio de bares y restaurantes en la feria de Lorca

En Lorca durante 2024 se reciclaron 938.000 kilos de vidrio mediante la recogida selectiva de este residuo, pero esa es una cifra que quiere mejorar el Ayuntamiento, que esta feria incorpora un servicio de recogida "puerta a puerta" de las botellas de cristal en en bares y restaurantes.

La empresa municipal de limpieza, Limusa y Ecovidrio, colaboran en la iniciativa que permitirá optimizar las cifras de reciclaje en el momento del año en el que más residuos de vidrio se producen en Lorca y en el sector de la hostelería, que es el que genera la mitad de esa basura.

En la experiencia están implicados 52 bares, restaurantes y barras exteriores de negocios de hostelería a los que se repartirán cien cubos con ruedas para el vertido de las botellas, que a diario serán recogidos por una "ecopatrulla" que se ocupará de llevarlos a los puntos de reciclaje.

También se instalarán cuatro grandes contenedores especiales para el depósito de vidrio que se repartirán por puntos estratégicos de la ciudad durante la celebración de la feria.

Cada lorquino recicla cada año una media de 9,5 kilos de vidrio, el equivalente a 32 envases y en el municipio hay casi 600 contenedores de recogida selectiva.