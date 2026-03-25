La plaga del pulgón une al campo de tres comunidades y exige al Gobierno una solución inmediata

La preocupación por la crisis del pulgón ha unido a los agricultores y representantes institucionales de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. En un encuentro interterritorial celebrado en Lorca, liderado por su alcalde, Fulgencio Gil, se ha apelado a la sensibilidad del Ministerio de Agricultura para atajar una plaga que avanza sin control. La cumbre ha culminado con la firma del ‘Manifiesto de Lorca’ para coordinar acciones y exigir medidas urgentes.

Pérdidas millonarias y cosechas abandonadas

La situación ha generado ya un fuerte impacto económico y sus repercusiones son impredecibles. La consejera de Agricultura de Murcia, Sara Rubira, ha cifrado en más de 20.000 hectáreas la superficie afectada, principalmente de verduras, donde el pulgón ha estropeado el 50 por ciento de los cultivos. La situación es tan grave que muchos agricultores "dan por perdida la cosecha". Solo en la comarca de Lorca, una de las más afectadas, las pérdidas económicas ya ascienden a 30 millones de euros.

En desventaja con Europa

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha denunciado que los agricultores españoles están en inferioridad de condiciones. "Ahora mismo nuestros agricultores están en desventaja competitiva frente a los de otros países europeos que ya han autorizado el uso de fitosanitarios especiales", ha afirmado. Esta situación, según ha advertido, pone en riesgo la continuidad de los mercados.

Mientras la plaga avanza "sin freno por España", otros países de la Unión Europea como Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Eslovenia y Francia ya han autorizado excepcionalmente el uso de productos específicos para combatirla. La preocupación en el sector es máxima, tal como ha expresado el alcalde: "se pueden perder mercados que ha costado mucho trabajo conseguir".

Desde el sector se preguntan por la negativa del Gobierno, ya que existe un reglamento de la CE que permite habilitar temporalmente, por un máximo de 120 días, productos no autorizados ante un peligro fitosanitario que no puede controlarse por otros medios. "Se cumplen todos los preceptos, por lo que no entendemos que el Ministerio siga insistiendo en que no concurren las condiciones necesarias para activar esta vía de emergencia", ha señalado Gil Jódar.

Las consecuencias de la plaga se extienden por todo el Levante. El delegado de Agricultura en Almería, Antonio Mena, ha recordado que la zona afectada constituye el principal eje de producción de lechuga de Europa. Por su parte, su homólogo en Alicante, Juan Planelles, ha mostrado el temor a que la plaga se expanda también a los cultivos de frutales.

Con la firma del manifiesto, los asistentes han acordado apoyar todas las acciones necesarias para que el Ministerio autorice los fitosanitarios. Advierten de "consecuencias catastróficas" si no se actúa, con la pérdida de miles de hectáreas, cosechas y puestos de trabajo. "Se trata de un desafío complejo que no puede resolverse con los medios habituales y que hay que abordar de forma comunitaria y colaborativa", ha concluido el alcalde de Lorca.