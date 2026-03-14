Pepe Pérez-Muelas da inicio a la Semana Santa de Lorca con un pregón lleno de recuerdos

La Cuaresma avanza en Lorca con la celebración del pregón de la Semana Santa 2026, a cargo del escritor y profesor Pepe Pérez-Muelas Alcázar. Ante una antigua Colegial de San Patricio abarrotada, el pregonero ha sido presentado por su antecesora, la periodista Inmaculada Jiménez, dando inicio a uno de los actos más esperados.

En su intervención, el escritor lorquino ha ensalzado la 'Semana de Pasión' de la ciudad, realizando un emotivo recorrido por sus majestuosos desfiles, la singularidad de sus bordados y los recuerdos personales que lo vinculan a esta celebración desde su niñez.

Tras el pregón, y ya bien entrada la noche, las calles de Lorca se han llenado de color con la presencia de blancos, azules, encarnados, morados, negros y miembros de la Archicofradía de Jesús Resucitado. Este acto se ha convertido en el verdadero preámbulo de los días grandes que se avecinan.

La actividad cofrade no se detiene, ya que este próximo fin de semana continuará con los 'Anuncios', donde encarnados, azules y blancos confirmarán su participación en la esperada 'Semana de Pasión' lorquina.