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PROGRAMA CRUZ DE GUÍA: La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, el pregonero del Realejo y la Agrupación Musical de la Estrella

La edición de esta semana se emitió desde La Plaza Cafe - Gril

CRUZ DE GUÍA 12 DE MARZO
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Jorge de la Chica

CRUZ DE GUÍA 13 DE MARZO

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el - Actualizado

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