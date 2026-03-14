Néstor Rego detalla en Fene los logros de la formación nacionalista para la comarca

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha mantenido este pasado viernes un encuentro con los vecinos de Fene para hacer balance del trabajo que la organización nacionalista está desarrollando en las Cortes del Estado. En el acto, en el que han participado el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, se han explicado los avances conseguidos durante esta legislatura en beneficio de Galicia y de la comarca de Ferrol.

Durante el encuentro, la alcaldesa de Fene ha puesto en valor la importancia de que el BNG cuente con una representación propia y fuerte en las instituciones estatales. Según Permuy, esta presencia permite "llevar la voz de Galicia a Madrid y defender las necesidades reales de nuestros ayuntamientos y nuestras comarcas". Por ello, ha insistido en la necesidad de reforzar la representación para aumentar la capacidad de incidencia política.

Avances para la ciudadanía y la comarca

Por su parte, el diputado Néstor Rego ha destacado que el trabajo de la formación nacionalista está permitiendo colocar las prioridades de Galicia en el debate político estatal. Entre los avances, Rego ha mencionado medidas sociales como el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas, el incremento de los permisos de maternidad y paternidad, o la creación de juzgados específicos de violencia machista.

En materia de infraestructuras, ha puesto en valor las iniciativas para mejorar la movilidad ferroviaria, como la modernización de la línea Ferrol–A Coruña, el avance del proyecto del by-pass de Betanzos y la inclusión de Fene y Ferrol en la futura red de tren de proximidad, incorporada por el BNG en el Acuerdo de Investidura.

El diputado nacionalista ha afirmado que "hay actuaciones que el Gobierno del Estado no impulsaría si el BNG no estuviera y hay actuaciones que se harán porque el BNG estará insistiendo", subrayando que la presencia del BNG es "determinante" para avanzar en cuestiones fundamentales para Galicia. Además, ha recordado que el BNG ha llevado a las Cortes todas las cuestiones relevantes que afectan a la comarca de Ferrol, desde el futuro del sector naval y la situación de Navantia hasta las necesidades en infraestructuras.

Críticas a las fuerzas estatales

Rego también ha denunciado la postura de los partidos de ámbito estatal, que "se alternan en la discriminación con Galicia: dicen una cosa cuando están en la oposición y hacen la contraria cuando están en el Gobierno". Como ejemplos, ha citado cuestiones como la transferencia de la AP-9 o el debate sobre el rescate de la concesión de la autopista.