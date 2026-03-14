El reparto del procesionario y la revista Ecce Homo activa la cuenta atrás para la Semana Santa de Ferrol

La Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol presentó este viernes el procesionario de 2026 y una nueva edición de la revista Ecce Homo, dos publicaciones que marcan el inicio de la cuenta atrás para la Pasión ferrolana, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril.

El acto tuvo lugar en la capilla del Torrente Ballester y contó con la participación del presidente de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel Selle; el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; y el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela.

Durante la presentación, Iguacel destacó el valor de ambas publicaciones como reflejo de la tradición de la Semana Santa ferrolana. “Representan no solo el corazón de nuestras cofradías, sino también la memoria viva de una tradición que continúa creciendo, emocionando y acercándonos a nuestra identidad”, señaló.

ROBERTO MARIN Presentación del procesionario de la Semana Santa de Ferrol

El procesionario recoge los horarios, recorridos y pasos de todas las procesiones. Como novedad, este año incorpora la señalización de tramos silenciosos en siete desfiles procesionales y vuelve a incluir, por segundo año consecutivo, los actos litúrgicos de la unidad pastoral del centro de Ferrol.

La Diputación de A Coruña ha sido la encargada de la impresión de 15.000 ejemplares del procesionario y 5.000 de la revista Ecce Homo. La mayoría se distribuirán en las oficinas de turismo de la ciudad, el Museo de la Semana Santa y el local de la Junta de Cofradías, situado en la calle Magdalena.

La revista alcanza su vigésimo cuarta edición e incluye artículos sobre la espiritualidad de la Orden de la Merced, la historia de las bandas y músicos de Ferrol, la antigua Cofradía de la Sagrada Cena o el origen de la ceremonia del desenclavo, recuperada en la ciudad en 2022. También recoge colaboraciones sobre el patrimonio del Hospital de Caridad, la historia de la fiesta de las Pepitas y el significado de las Siete Palabras de Cristo en la Cruz.

Además, el número incluye el pregón de la Semana Santa de 2025 y un repaso a las efemérides que se celebran este año en torno a la Pasión ferrolana, reflejo de la larga tradición de las procesiones penitenciales en la ciudad.

La publicación podrá descargarse desde este sábado en formato digital en la web de la Junta de Cofradías. En los próximos días también se difundirá una versión adaptada para smartphone del procesionario, con el resumen de horarios y recorridos para consultar desde el móvil.