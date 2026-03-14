Encarnados, azules y blancos, anuncian su participación en la Semana Santa de Lorca

Anuncios de participación en la Semana Santa por parte de las cofradías lorquinas

Este fin de semana, Lorca formaliza la invitación a sus desfiles bíblico-pasionales con la celebración del conocido como “el anuncio”. Lo que para un foráneo puede parecer un pasacalles, para el lorquino representa el despertar de la Semana Santa, un momento en el que las bandas estrenan sus marchas y se siente la sana rivalidad que hace única a esta celebración.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Anuncios de participación en la Semana Santa por parte de las cofradías lorquinas

Sábado de devoción y 'Anuncio' del Paso Encarnado

La jornada del sábado está marcada por el Paso Encarnado, que realiza su tradicional anuncio por las calles del barrio de San Cristóbal. La Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Sangre marca el paso en un año emotivo, ya que celebran el 30º aniversario de su Hermandad de Costaleros.

Paso Encarnado Anuncio del Paso ·Encarnado, en años anteriores

Por su parte, el Paso Azul dedica el sábado al santísimo Cristo Yacente. Los actos comienzan a las 11 horas con un besapiés al Cristo, una novedad este año, y concluyen por la tarde con una eucaristía solemne en la iglesia de San Francisco a las 20:30 horas.

Paso Azul de Lorca Imagen del anuncio del Paso Azul de años anteriores

Domingo de Pasos: el turno de azules y blancos

El domingo por la mañana será el turno del Paso Azul. A los sones de las Caretas, miles de azules acompañan a la Hermandad de Labradores en un recorrido por las principales calles de la ciudad para anunciar su participación en la Semana Santa.

La tarde del domingo está protagonizada por el Paso Blanco. Tras una comida de hermandad, la familia blanca parte desde Santo Domingo a las 18 horas. Las tres banderas de la cofradía ondean al son de la Agrupación Musical Virgen de la Amargura por las arterias de la ciudad.

Paso Blanco Cartel del anuncio del Paso Blanco 2026

Venta de entradas

Pensando ya en los desfiles, el Paso Blanco y Paso Azul han anunciado la venta de palcos para el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos a un precio de 9 euros. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 16 de marzo en la Antigua Casa del Paso, con horarios especiales, y se exigirá el pago en efectivo.

Por parte del Paso Azul, la venta de entradas tendrá lugar en el Museo Azul de Semana Santa