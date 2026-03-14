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Muere un motorista en Valladolid tras un accidente en la A-62

El hombre de 49 años ha perdido la vida a la altura de Zaratán, en Valladolid, cuando circulaba en dirección a Salamanca

Jcyl Emergencias

Ramón Morales

Valladolid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La tragedia ha golpeado las carreteras de Valladolid durante la madrugada de este sábado. Un motorista de 49 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-62, a su paso por el término municipal de Zaratán. El siniestro mortal ha tenido lugar sobre las 5:15 horas, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

Un rápido dispositivo de emergencia

El motorista circulaba en dirección a Salamanca por el kilómetro 128 de la autovía. La sala de operaciones del 1-1-2 recibió la alerta del suceso y de inmediato dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó sus recursos hasta la zona.

A su llegada, los servicios médicos desplegados en el lugar del accidente solo pudieron confirmar la muerte del motorista. Pese a la rapidez de la intervención, no fue posible hacer nada para salvar su vida.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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