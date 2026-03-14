Muere un motorista en Valladolid tras un accidente en la A-62

La tragedia ha golpeado las carreteras de Valladolid durante la madrugada de este sábado. Un motorista de 49 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-62, a su paso por el término municipal de Zaratán. El siniestro mortal ha tenido lugar sobre las 5:15 horas, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

Un rápido dispositivo de emergencia

El motorista circulaba en dirección a Salamanca por el kilómetro 128 de la autovía. La sala de operaciones del 1-1-2 recibió la alerta del suceso y de inmediato dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó sus recursos hasta la zona.

A su llegada, los servicios médicos desplegados en el lugar del accidente solo pudieron confirmar la muerte del motorista. Pese a la rapidez de la intervención, no fue posible hacer nada para salvar su vida.