Muere un motorista en Valladolid tras un accidente en la A-62
El hombre de 49 años ha perdido la vida a la altura de Zaratán, en Valladolid, cuando circulaba en dirección a Salamanca
Valladolid - Publicado el - Actualizado
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La tragedia ha golpeado las carreteras de Valladolid durante la madrugada de este sábado. Un motorista de 49 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-62, a su paso por el término municipal de Zaratán. El siniestro mortal ha tenido lugar sobre las 5:15 horas, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2.
Un rápido dispositivo de emergencia
El motorista circulaba en dirección a Salamanca por el kilómetro 128 de la autovía. La sala de operaciones del 1-1-2 recibió la alerta del suceso y de inmediato dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó sus recursos hasta la zona.
A su llegada, los servicios médicos desplegados en el lugar del accidente solo pudieron confirmar la muerte del motorista. Pese a la rapidez de la intervención, no fue posible hacer nada para salvar su vida.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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