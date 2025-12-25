Lorca estrenará en 2026 el festival de música Albero X, que se celebrará en la plaza de toros

Lorca estrenará en el año 2026 un nuevo festival musical: el Albero X, que se celebrará en septiembre. Durante tres días centrará todas las actuaciones en la plaza de toros de la ciudad, para consolidarla como uno de los grandes escenarios culturales de Lorca.

La concejala de Festejos, María Huertas García, ha dicho que Albero X se celebrará del 24 al 26 de septiembre en el coso de Sutullena “con tres bandas de gran impacto nacional que encabezarán el cartel” y que se darán a conocer en las próximas semanas, cuando se anunciará la venta de entradas.

De momento la única actuación confirmada es la del dúo de Granada 'La plazuela', uno de los más reconocidos del país en la fusión del flamenco, el pop, el funk y la música electrónica.

El nombre del evento, Albero X, es un juego de palabras que hace referencia a la arena del ruedo y al rey Alfonso X El Sabio, un personaje clave en la historia de la ciudad, dos conceptos con los que el consistorio quiere simbolizar “el encuentro entre tradición y contemporaneidad”.

Este ciclo musical apuesta por “una programación abierta y sin etiquetas, alejada de los modelos de festivales convencionales”, ha anunciado la concejala, que solo ha adelantado que ofrecerá conciertos de distintos estilos musicales, desde el sonido más urbano hasta el indie, pasando por el rock, la fusión y otras propuestas contemporáneas.

El ayuntamiento de Lorca se plantea además Albero X como “un proyecto cultural transversal”, que de forma paralela a los conciertos incluirá actividades previas, acciones de dinamización urbana y propuestas vinculadas a la creación contemporánea.

Con el nuevo festival, que se suma a la oferta del de música indie Fortaleza Sound, la ciudad busca reforzar reforzar su posicionamiento cultural en 2026 en coincidencia con la celebración de la feria de septiembre.