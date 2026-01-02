¿Lloverá en la Cabalgata de Reyes de Lorca? El plan B para que ningún niño se quede sin ver a los Reyes Magos de Oriente

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, llegarán a Lorca el próximo 5 de enero. En COPE hemos hablado con la concejala de Festejos del Ayuntamiento, Mari Huertas García

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García, ha confirmado que la Cabalgata de Reyes Magos se mantiene para el próximo lunes, 5 de enero, a pesar de las adversas previsiones meteorológicas. Tras contactar con los emisarios reales, la concejala ha asegurado que Sus Majestades llegarán a la ciudad "pase lo que pase", y ha transmitido un mensaje de tranquilidad: "Vienen el lunes y que no van a dejar de saludar a ningún niño de Lorca, mientras que queden niños que quieran verlo".

José Ángel Ayala |COPE Lorca María de las Huertas García, concejala de Festejos de Lorca

Casi un millar de participantes en un desfile sobre juguetes

El desfile, que comenzará a las 18:00 horas y recorrerá las principales calles de la ciudad, contará con cerca de un millar de participantes. La temática de este año se centrará en los juguetes antiguos y modernos. En el cortejo participarán numerosas asociaciones locales como la Federación de Jóvenes de San Clemente, el Paso Blanco y el Paso Azul, además de todas las academias de danza de Lorca, el club de patinaje, los scouts, vehículos clásicos y el coro del colegio público Alfonso X el Sabio.

Un 'mundo mágico' en Ifelor como plan B

Ante la previsión de lluvia, el consistorio ha diseñado un plan B para que la magia no se detenga. Si el tiempo impide la celebración de la cabalgata en la calle, el evento se trasladará al recinto ferial de Ifelor, donde se creará "un mundo mágico" para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan recibir a todos los niños y recoger sus deseos. El objetivo es que "ninguno se vaya sin saludar a su majestad de los Reyes Magos".

Mientras llega el gran día, los emisarios reales ya recorren las pedanías de Lorca en el tren Oso Expreso, recogiendo las cartas y llevando la ilusión a los más pequeños. La concejala ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se guíen por las fuentes oficiales del Ayuntamiento y eviten la difusión de bulos. "Que las personas se dejen guiar por las fuentes oficiales, sobre todo, y para no crear, pues, lo que son dudas", ha subrayado García.

COPE LORCA Los Reyes Magos saludan desde el balcón del ayuntamiento de Lorca

NOVEDADES Y RECORRIDO DE LA CABALGATA

Se ‘lanzarán’ 32.000 monedas de chocolate y más de 200 kilos de caramelo tipo gominola. “Las carrozas estarán escoltadas por varias decenas de pajes que serán los encargados de dar en mano las monedas de chocolate y los caramelos. De esta forma, mantenemos la distancia de seguridad para evitar que los niños se acerquen demasiado a las carrozas y así evitar accidentes”, ha añadido.

No faltarán las academias de danza que animarán con sus coreografías el cortejo. “Participarán las de Violeta Mateo, Nuria Periago, Nuria Guevara, Gemma Reverte y Carmen Franco. A ellas, también se sumarán la Escuela de Patinaje del Guadalentín y el coro del Colegio Alfonso X el Sabio. Y la Asociación de Vehículos Clásicos nos brindará la oportunidad de contemplar verdaderas reliquias del pasado en la que viajarán personajes de cuentos y series infantiles”, ha reseñado.

La víspera del Día de Reyes estará dedicada íntegramente a los más pequeños. “La jornada comenzará pronto, ya que el saludo de Melchor, Gaspar y Baltasar desde el balcón del Palacio de Guevara será a las 11.30 horas. Acompañados por los más pequeños subirá por la calle Álamo hasta la Plaza de España, donde está previsto que llegue a mediodía. Habrá tiempo para que todos podamos saludar a los Reyes Magos antes de la Cabalgata que se iniciará a las seis de la tarde en el barrio de San José. Y, antes de irnos a dormir y colocar nuestras zapatillas para que los Reyes Magos nos dejen los regalos, disfrutaremos del espectáculo de la Plaza de España con el que los despediremos antes de que comiencen su periplo por todos los hogares lorquinos”, ha aportado García Pérez.

Aviso de fenómenos meteorológicos adversos

La previsión de fuertes lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha llevado a que desde hace varios días se lleve un especial seguimiento del tiempo para plantear distintos escenarios si fuera necesario. “El aviso de fenómenos meteorológicos adversos en todo el país, con tormentas fuertes y nieve en cotas bajas por la borrasca ‘Francis’, nos ha llevado a plantearnos distintas posibilidades si fuera necesario. Pero lo que queremos que quede muy claro es que LOS REYES MAGOS VAN A VENIR A LORCA y que NINGÚN NIÑO SE VA A QUEDAR SIN VER A LOS REYES MAGOS SI QUIERE. Entre las previsiones está crear un mundo mágico y de ilusión en torno a los Reyes Magos en el pabellón principal de Ifelor, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirían a todos los niños lorquinos, aunque aún es prematuro hablar de esta y otras posibilidades”.

Por último, la edil de Festejos ha insistido en que cualquier cambio que se produzca será comunicado de inmediato por fuentes oficiales. “Vamos a estar muy atentos a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos previstos distintos escenarios en función de los fenómenos meteorológicos que se puedan producir. Por ahora, repito, se mantiene todo tal y como estaba previsto. Y si se produjeran cambios, se informará de inmediato”.