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El Centro de Artesanía de Lorca marida vino y cerveza en un nuevo ciclo de catas

Bodegas y productores de la Región de Murcia darán a conocer sus elaboraciones en un entorno único para poner en valor la riqueza enológica y cervecera local

Imagen de archivo, jornadas gastronómicas en el Centro de Artesanía de Lorca

Región de Murcia

Imagen de archivo, jornadas gastronómicas en el Centro de Artesanía de Lorca

José Ángel Ayala

Lorca - Publicado el

1 min lectura

El Centro de Artesanía de Lorca acoge durante 2026 un nuevo ciclo de catas con el objetivo de poner en valor los productos agroalimentarios de la Región de Murcia. La iniciativa busca acercar al público el trabajo y la pasión de los creadores, permitiendo descubrir de primera mano la calidad y singularidad de sus elaboraciones en un entorno cercano.

Un cartel con bodegas y cerveceras locales

En las jornadas participarán Bodegas Balcona, la vinoteca Evine y Cervezas Valley. Durante cada sesión, los asistentes podrán degustar una cuidada selección de productos mientras conocen, de la mano de sus propios creadores, los procesos de elaboración y la historia detrás de cada proyecto.

El ciclo de catas tiene programadas cinco fechas a lo largo del año. Bodegas Balcona estará presente el 27 de marzo y el 13 de noviembre, mientras que Evine participará el 16 de abril y el 10 de diciembre. La cervecera Valley, por su parte, protagonizará la jornada del 15 de mayo.

Cartel de las catas a realizar en el Centro de Artesanía de Lorca

Región de Murcia

Cartel de las catas a realizar en el Centro de Artesanía de Lorca

Información y reservas

El precio de las catas será de 20 euros por persona, a excepción de la sesión dedicada a la cerveza artesanal, que tendrá un coste de 25 euros. Para más información y reservas, los interesados pueden contactar con el Centro de Artesanía de Lorca en el teléfono 968 46 39 12.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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