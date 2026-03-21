Carolina González, orientadora laboral: "Ir con el currículum impreso en la mano ya no funciona, ahora debes usar la inteligencia artificial para hablar el mismo idioma que las empresas"

La búsqueda de empleo ha cambiado más en los últimos años que en las dos décadas anteriores. Lejos quedan los días de entregar el currículum en mano, una práctica que, según Carolina González, orientadora de TalentUO de la Universidad de Oviedo, "ha desaparecido en un 99%". Hoy, las claves para encontrar trabajo se centran en dos pilares: la gestión de la red de contactos para acceder al "mercado oculto" y el uso estratégico de la Inteligencia Artificial (IA).

Alamy Stock Photo Una mujer sostiene un teléfono inteligente con la aplicación LinkedIn en la pantalla.

Según González, el cambio más significativo es que "el mercado se mueve, en un 80%", a través de ofertas que no llegan a publicarse. Es el conocido como 'mercado oculto', al que solo se puede acceder a través de una red de apoyo y contactos profesionales. Por ello, la experta asturiana destaca la importancia de "aprovechar espacios como foros para generar contactos" y no limitarse solo a enviar currículums.

Esos contactos iniciales deben cuidarse a través de las redes sociales profesionales como LinkedIn. La orientadora subraya que no basta con conectar, sino que "hay que cuidar los contactos". En este sentido, recuerda un principio básico del networking: "Hay que dar a veces para para recibir".

La IA: el nuevo idioma para hablar con las empresas

El segundo gran cambio en la búsqueda de empleo es la irrupción de la Inteligencia Artificial. Carolina González explica que su uso es bidireccional. Por un lado, "las empresas cada vez utilizan más filtros automatizados para seleccionar", por lo que los currículums que llegan a Recursos Humanos ya han pasado una primera criba. Por otro lado, los candidatos pueden usar la IA para su beneficio.

No debemos mentir en el currículum, nosotros seguimos diciendo lo que sabemos hacer, pero en las palabras adecuadas" Carolina González Orientadora laboral de TalentUO

Universidad de Oviedo Inauguración del Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo

La IA puede ayudar a los demandantes de empleo a "detectar las palabras clave que aparecen en esa oferta de empleo" y adaptar su perfil. No se trata de mentir, advierte González, sino de usar la jerga del sector. "Nosotros decimos lo que sabemos hacer, pero usando palabras adecuadas y las palabras que favorezcan", matiza. Pone un ejemplo sencillo: si una oferta busca a alguien que "asesore" y el candidato en su currículum ha puesto que "orienta", la IA puede no reconocer la similitud.

El trabajo ideal no siempre es el primero

Finalmente, la experta recuerda que no siempre se encuentra el trabajo soñado a la primera. Existen los "puestos puente", que aunque no sean el ideal, "pueden ser una una oportunidad, pues, de desarrollo" para ganar experiencia y conocer gente. Esta nueva dinámica confirma que el currículum en papel está obsoleto, sustituido por códigos QR en ferias de empleo, aunque el contacto personal previo sigue siendo el factor diferencial.