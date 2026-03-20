Lorca se viste de Semana Santa: sus escaparates competirán por ser el mejor reflejo de la tradición
Los comercios de la ciudad participarán en un concurso para dinamizar la actividad económica y contribuir al ambiente festivo durante una de las fechas más señaladas
Lorca - Publicado el
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El comercio lorquino se ha llenado de tradición y creatividad con la puesta en marcha del Concurso de Escaparates de Semana Santa 2026, organizado por la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca (UCCL) con la colaboración de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Lorca. La edil del ramo, Mayte Martínez, ha sido la encargada de presentar la iniciativa.
Dinamizar el comercio y fomentar la tradición
El objetivo principal, según ha explicado la edil, es "dinamizar la actividad comercial, contribuir al ambiente festivo que vive la ciudad durante estas fechas tan señaladas y fomentar la reactivación de la economía del municipio". Martínez también ha señalado que "el gobierno de Lorca continuará apoyando este tipo de iniciativas que dinamizan el comercio local y ayudan a proyectar y poner en valor la tradición de nuestra Semana Santa".
El gobierno de Lorca continuará apoyando este tipo de iniciativas que dinamizan el comercio local"
Concejala de Comercio del Ayuntamiento de Lorca
Premios y plazos para participar
Podrán participar todos los establecimientos asociados a la UCCL que dispongan de un escaparate visible desde la vía pública. La inscripción será gratuita y podrá realizarse hasta el 26 de marzo. Los escaparates deberán estar decorados antes del 27 de marzo y mantenerse expuestos durante todo el periodo festivo.
Un jurado compuesto por representantes de la UCCL valorará aspectos como la creatividad y originalidad, la calidad artística, la iluminación y la integración del producto. Se repartirán tres premios: un primero de 200 euros, un segundo de 150 euros y un tercero de 100 euros, todos acompañados de una placa y promoción en redes sociales.
Una ciudad volcada con sus visitantes
Por su parte, la presidenta de la UCCL, María José Navarro, ha animado a los comercios a sumarse a esta iniciativa que busca "reforzar la visibilidad del comercio local y contribuir a que Lorca luzca sus escaparates con la estética y tradición de su Semana Santa, una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra ciudad".
Reforzar la visibilidad del comercio local y contribuir a que Lorca luzca sus escaparates con la estética y tradición de su Semana Santa"
Presidenta de UCCL
Finalmente, la edil ha recordado que la Semana Santa atrae a miles de turistas y que la implicación del comercio es fundamental "para que la ciudad se llene de ambiente durante estas fechas, ofreciendo a lorquinos y visitantes una experiencia única en la que tradición, cultura y actividad económica vayan de la mano".
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