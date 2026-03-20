Lorca se viste de Semana Santa: sus escaparates competirán por ser el mejor reflejo de la tradición

El comercio lorquino se ha llenado de tradición y creatividad con la puesta en marcha del Concurso de Escaparates de Semana Santa 2026, organizado por la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca (UCCL) con la colaboración de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Lorca. La edil del ramo, Mayte Martínez, ha sido la encargada de presentar la iniciativa.

Dinamizar el comercio y fomentar la tradición

El objetivo principal, según ha explicado la edil, es "dinamizar la actividad comercial, contribuir al ambiente festivo que vive la ciudad durante estas fechas tan señaladas y fomentar la reactivación de la economía del municipio". Martínez también ha señalado que "el gobierno de Lorca continuará apoyando este tipo de iniciativas que dinamizan el comercio local y ayudan a proyectar y poner en valor la tradición de nuestra Semana Santa".

El gobierno de Lorca continuará apoyando este tipo de iniciativas que dinamizan el comercio local" MAYTE MARTÍNEZ Concejala de Comercio del Ayuntamiento de Lorca

Premios y plazos para participar

Podrán participar todos los establecimientos asociados a la UCCL que dispongan de un escaparate visible desde la vía pública. La inscripción será gratuita y podrá realizarse hasta el 26 de marzo. Los escaparates deberán estar decorados antes del 27 de marzo y mantenerse expuestos durante todo el periodo festivo.

Un jurado compuesto por representantes de la UCCL valorará aspectos como la creatividad y originalidad, la calidad artística, la iluminación y la integración del producto. Se repartirán tres premios: un primero de 200 euros, un segundo de 150 euros y un tercero de 100 euros, todos acompañados de una placa y promoción en redes sociales.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Premios del concurso

Una ciudad volcada con sus visitantes

Por su parte, la presidenta de la UCCL, María José Navarro, ha animado a los comercios a sumarse a esta iniciativa que busca "reforzar la visibilidad del comercio local y contribuir a que Lorca luzca sus escaparates con la estética y tradición de su Semana Santa, una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra ciudad".

Reforzar la visibilidad del comercio local y contribuir a que Lorca luzca sus escaparates con la estética y tradición de su Semana Santa" MARÍA JOSÉ NAVARRO Presidenta de UCCL

José Ángel Ayala |COPE Lorca Bases del Concurso de Escaparates de Lorca

Finalmente, la edil ha recordado que la Semana Santa atrae a miles de turistas y que la implicación del comercio es fundamental "para que la ciudad se llene de ambiente durante estas fechas, ofreciendo a lorquinos y visitantes una experiencia única en la que tradición, cultura y actividad económica vayan de la mano".