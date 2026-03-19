Águilas y Lorca se consolidan como dos de los municipios más felices para vivir en la Región de Murcia

Con motivo del Día Internacional de la Felicidad, que se celebra este 20 de marzo, el portal inmobiliario Sonneil Homes ha presentado la actualización de su Spain Happy Index 2026, un estudio que analiza el bienestar en más de 8.000 municipios españoles. Los resultados sitúan a Águilas y Lorca en posiciones de privilegio, consolidándose dentro del ‘top 5’ de las localidades más felices de la Región de Murcia.

Águilas: bienestar frente al Mediterráneo

El municipio costero de Águilas obtiene una nota sobresaliente de 80,06 puntos sobre 100. Su gran fortaleza, según el informe, es el factor climático, ya que los aguileños disfrutan de 312 días de sol al año y registran apenas 23 días de lluvia. A este entorno se suma la accesibilidad a infraestructuras y servicios, convirtiendo a la localidad en un referente de calidad de vida.

COPE LORCA Imagen del puerto pesquero y comercial de Águilas

Lorca: la felicidad en el corazón del Guadalentín

Por su parte, Lorca alcanza una puntuación de 79,93 puntos, demostrando que la felicidad no es exclusiva de la costa. La Ciudad del Sol destaca por sus 299 días despejados y, sobre todo, por ser uno de los municipios con menor índice de precipitaciones: solo 16 días de lluvia anuales. El estudio subraya que su bienestar está ligado a su rol como nodo territorial, con fácil acceso a servicios básicos como hospitales, educación e infraestructuras.

El podio del bienestar en la Región

El Spain Happy Index coloca a estas dos localidades del Guadalentín en el ‘top 5’ regional. El líder de la clasificación es Los Alcázares, con 89,77 puntos, seguido de Mazarrón (85,32) y Torre-Pacheco (81,19). Para los responsables del estudio, estos datos confirman que “la Región de Murcia es uno de los territorios donde la combinación de sol y servicios públicos eficientes genera un mayor índice de satisfacción personal”.

La Región de Murcia es uno de los territorios donde la combinación de sol y servicios públicos eficientes genera un mayor índice de satisfacción personal"

El análisis se basa en variables objetivas como la temperatura, los días de sol, el entorno y la proximidad a servicios públicos esenciales. Cualquier ciudadano puede consultar los datos de su propio municipio a través del mapa interactivo oficial del portal inmobiliario.