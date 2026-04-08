Un canal de riego en Lorca se convierte en una trampa para los coches

La asociación de vecinos de la pedanía lorquina de Campillo ha vuelto a dar la voz de alarma sobre la peligrosidad de un brazal de riego a cielo abierto en el Camino de Vera. Según su presidente, Joaquín Giner, la estrechez de la vía ha provocado ya cinco accidentes en solo dos meses, con varios coches que han acabado cayendo directamente al canal.

Una 'trampa mortal'

Ante esta situación, el PSOE ha propuesto al ayuntamiento de Lorca cubrir el canal de riego. El partido ha calificado la carretera como "una trampa mortal" y, haciéndose eco de la demanda vecinal, reclama el embovedado del tramo más crítico para poder ampliar la superficie de la carretera en la zona cercana al puente Pasico.

La concejala socialista Antonia Pérez ha advertido que la siniestralidad podría agravarse debido al incremento de tráfico que se espera por las obras de construcción del Ave y el constante paso de vehículos pesados. Pérez también ha recordado que el anterior gobierno del PSOE ya había alcanzado un acuerdo con la empresa adjudicataria para la remodelación de la carretera, un proyecto que el actual ejecutivo de PP y Vox todavía no ha llevado a cabo.

Respuesta del Gobierno local

Por su parte, el Gobierno local, formado por PP y Vox, ha asegurado que se aplicarán medidas de seguridad de forma inmediata, consensuadas con los vecinos y la Comunidad de Regantes de Lorca, propietaria de los canales. La concejalía de Pedanías ya ha tramitado la instalación de barreras quitamiedos, mientras que el cubrimiento del canal tendrá que estudiarse en profundidad más adelante.