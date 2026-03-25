El Stabat Mater de Pergolesi resuena en Motril como antesala de la Semana Santa

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, junto a representantes de la Cofradía del Santo Sepulcro y el párroco de la Iglesia Mayor de la Encarnación, ha presentado el concierto del 'Stabat Mater' de Giovanni Battista Pergolesi. La cita, que servirá como pórtico a la Semana Santa motrileña, tendrá lugar el próximo 27 de marzo a las 21:00 horas en el templo principal de la ciudad, con entrada libre hasta completar el aforo.

Una interpretación cargada de simbolismo

La interpretación correrá a cargo del ensemble de Odysée Spain, bajo la batuta de Alejandro Galindo, y contará con las voces solistas de Susana Guerrero (mezzosoprano) y María Jesús García (soprano). Uno de los momentos más esperados de la noche será el traslado de la imagen de la Virgen mientras suena la música, un acto que busca crear una atmósfera de especial recogimiento y emoción entre los asistentes.

Estamos ante un evento de enorme valor, que une música, tradición y fe en un espacio único" Miguel Ángel Muñoz Concejal de Cultura de Motril

Durante la presentación, Muñoz Pino ha destacado la relevancia de esta cita cultural y espiritual. "Estamos ante un evento de enorme valor, que une música, tradición y fe en un espacio único", ha afirmado el concejal. Además, ha añadido que "el Stabat Mater es una de las grandes obras de la música sacra y poder disfrutarla en la Iglesia Mayor, en el contexto previo a la Semana Santa, convierte este concierto en una experiencia verdaderamente especial para Motril".

La recuperación de una herencia histórica

El origen de esta tradición se remonta a un documento del año 1741, descubierto por el estudioso Antonio Peralta, en el que el Cardenal Belluga ordenaba un canto diario a la Virgen de los Dolores. Joaquín Jerónimo, antiguo Hermano Mayor, ha explicado que "este concierto nace de ese hallazgo y de la voluntad de recuperar una tradición profundamente arraigada en nuestra historia". Por su parte, Francisco Enríquez, vice Hermano Mayor, ha subrayado que se trata de "un acto único que recupera la herencia inmaterial del Cardenal Belluga" y un "auténtico pórtico hacia el inicio de nuestra Semana Santa".

Es importante reivindicar que la música sacra debe sonar donde le corresponde, en su lugar natural, que es el templo" D. José Ignacio Martínez Párroco de la Iglesia Mayor de la Encarnación

El párroco de la Iglesia Mayor, Don José Ignacio Martínez, también ha puesto en valor el enclave del concierto. "Es importante reivindicar que la música sacra debe sonar donde le corresponde, en su lugar natural, que es el templo", ha declarado. Con esta propuesta, Motril vuelve a unir cultura, tradición y patrimonio para marcar el inicio de una de sus celebraciones más importantes.