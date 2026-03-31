Águilas roza el lleno absoluto en Semana Santa y anticipa una campaña de récord

Vista de la isla de El Fraile en Águilas y del embarcadero de El Hornillo

Águilas se prepara para vivir una Semana Santa de récord en lo que a afluencia turística se refiere. Las previsiones del sector son muy optimistas, con una ocupación en hoteles y apartamentos vacacionales que ya supera el 90% y un ritmo de reservas en la restauración que augura un lleno casi total para los días más importantes de la festividad.

Un destino consolidado

El presidente de la asociación de hosteleros Hosteaguilas, Vicente Sánchez, ha confirmado a COPE estas buenas perspectivas. Sánchez ha señalado que "estamos muy satisfechos con las cifras, que reflejan el gran trabajo del sector y la calidad de nuestro destino". Según el presidente de la patronal, estos datos consolidan a Águilas como un referente turístico en la Costa Cálida durante estas fechas.

Estamos muy satisfechos con las cifras, que reflejan el gran trabajo del sector y la calidad de nuestro destino" Vicente Sánchez Presidente de Hosteáguilas

La restauración, al completo

El buen comportamiento de las reservas no se limita a los alojamientos. Los restaurantes de la localidad también prevén colgar el cartel de completo, especialmente durante el Jueves y Viernes Santo. "Esperamos que el buen tiempo acompañe para que tanto visitantes como residentes disfruten de nuestra gastronomía y nuestras procesiones", ha añadido Sánchez, destacando la importancia de la climatología para redondear una campaña exitosa.