Pablo Segura roza la gesta en el Mundial de Karting tras sufrir dos graves accidentes

Pablo Segura ha finalizado en la posición 55 del mundo en el Mundial de Karting celebrado este fin de semana en Valencia. El piloto, que comenzó la competición entre los mejores, ha sufrido una serie de incidentes que le han impedido clasificarse para la gran final a pesar de su buen ritmo. “Empezábamos el fin de semana muy fuerte entre los 15 primeros del mundo”, ha explicado.

Un inicio prometedor

El buen rendimiento inicial se confirmó en la crono, donde Segura consiguió ser octavo de su grupo y el 14 en la general. Sin embargo, un primer contratiempo le hizo retroceder en la clasificación ese mismo día. “En esa misma jornada tuve un toque y me fui al puesto 26”, ha detallado el piloto.

Accidentes y una remontada épica

La jornada siguiente fue aún más complicada. En la segunda manga clasificatoria, el piloto sufrió el percance más grave del fin de semana. Como él mismo relata, en la primera carrera de la mañana “tuve un toque y volqué”, un accidente que le dejó con cero puntos en esa prueba.

Pese al vuelco, Segura no se rindió y comenzó una espectacular remontada. Tras caer al puesto 74 en la general, una gran actuación en las siguientes mangas, con un noveno y un séptimo puesto, le permitió escalar hasta la posición 48 y asegurarse un hueco en la Super Heats.

Pablo Segura, salió "volando" tras el choque con otro kart

En la Super Heats, donde solo se clasificaban 72 pilotos, Pablo Segura partía desde la posición 24. Tras una buena salida, sus opciones se desvanecieron en la curva número 7”. Según sus palabras, sufrió “un toque inevitable, que salté por los aires, y, pues, no me pude clasificar la final”.

A pesar de no poder disputar la carrera definitiva por el título, la actuación del piloto le ha servido para terminar en una meritoria posición 55 del mundo, demostrando un gran nivel y capacidad de superación durante todo el campeonato.