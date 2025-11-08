Javi Motos exige a la UD Melilla su mejor versión ante un “muy competitivo” Águilas FC

El entrenador de la UD Melilla, Javi Motos, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Águilas FC, en la que es su segunda semana al frente del equipo. Motos se ha mostrado contento con la ambición y la ilusión de la plantilla, destacando que siguen dando pasos para asentar las bases del proyecto. “Seguimos dando pasitos en ese modelo, en esa profesionalización”, ha afirmado el técnico, quien considera que el domingo tienen un bonito partido por delante.

Un rival exigente y versátil

Sobre el Águilas FC, Motos ha advertido de su peligrosidad, describiéndolo como “un equipo muy competitivo” que “maneja diferentes registros” e incluso “diferentes sistemas”. El técnico ha subrayado la fiabilidad y estabilidad de un conjunto que ocupa la parte alta de la tabla y que no será un adversario sencillo. “Es un equipo poco previsible, que creo que ahí radica un poco el éxito que puede estar obteniendo”, ha añadido.

Para hacerle frente, el preparador azulino considera clave igualar la intensidad y el ritmo de juego del rival. “Nos va a exigir un nivel alto de duelo, de segunda jugada, de intensidad”, ha señalado. Motos ha insistido en que si no alcanzan ese listón, las opciones de victoria se reducirán drásticamente: “Si no conseguimos ese nivel, ese ritmo, como digo, nos va a costar mucho más”.

Crecer desde el nivel competitivo

Aunque el equipo sacó conclusiones positivas del último partido en Extremadura, Javi Motos ha dejado claro que la complacencia no tiene cabida. El principal reto, según el entrenador, es consolidar y mejorar el rendimiento cada jornada. “Lo bonito y lo difícil de esto a la vez es que, o eres capaz de mantener ese nivel o mejorarlo cada semana, o no te va a dar”, ha sentenciado.

El partido se disputará en el Artés Carrasco, un escenario con dimensiones diferentes a las habituales para el Melilla, lo que exigirá una adaptación. “Tendremos que adaptarnos a la diferente situación que te da el Artés Carrasco”, ha explicado. Además, el técnico ha restado importancia a las estadísticas en la jornada 10, centrando todos sus esfuerzos en “preparar el partido de la mejor manera posible”.

Samu Gomis, un refuerzo para la zaga

La plantilla contará con una nueva cara, la de Samu Gomis, un fichaje que Motos ha valorado muy positivamente. “Nos viene muy bien”, ha comentado, ya que permitirá completar una convocatoria “más normal”. El entrenador lo ha definido como un lateral “bastante competitivo y fiable” en defensa, con capacidad de recorrido en ataque. Aunque no llega en su mejor momento tras un periodo de inactividad, el técnico confía en su profesionalidad para acortar plazos.

Finalmente, Motos ha reiterado su intención de seguir desarrollando el “modelo de juego” que considera más beneficioso para la plantilla, aunque con los matices y adaptaciones que obligue el rival. El objetivo es claro: “intentar conseguir un buen resultado” que dé confianza para seguir creyendo en la idea y “mejorando como equipo”.