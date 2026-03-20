La Policía desmantela 17 plantaciones de marihuana en la Zona Norte de Granada

La Policía Nacional ha desarrollado durante seis días un amplio dispositivo en la Zona Norte de Granada, que ha culminado con el desmantelamiento de 17 plantaciones de marihuana. En la operación se han incautado cerca de 5.600 plantas en inmuebles que, además, presentaban acometidas ilegales a la red eléctrica.

Un operativo en dos fases

El dispositivo arrancó el pasado sábado con un despliegue para preservar la seguridad ciudadana en el barrio de Cartuja. Durante los primeros días, agentes de la U.P.R, U.I.P y la Unidad Especial de Caballería realizaron 210 identificaciones, controlaron 69 vehículos y practicaron dos detenciones.

Golpe final al cultivo de cannabis

La fase final, enmarcada en el “Plan Norte”, tuvo lugar el jueves con la participación de más de 130 agentes de unidades como la UIP o el G.O.I.T, desplazado desde Madrid. Durante los 19 registros domiciliarios se desmantelaron las 17 plantaciones, que contaban con sofisticados sistemas de cultivo, y se detectaron 86 enganches ilegales a la red eléctrica con la ayuda de personal de ENDESA.

La operación se ha saldado finalmente con tres detenidos por tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, además de cuatro personas identificadas por este último delito. La investigación continúa abierta para determinar la propiedad y custodia de todo el material incautado.