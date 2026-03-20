Palencia aprueba una inversión de más de 640.000 euros para renaturalizar y mejorar el barrio de Santiago

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado este viernes el proyecto para la mejora de la accesibilidad y renaturalización de un importante espacio en el barrio de Santiago. La actuación, que se desarrollará en la plaza Rabí Sem Tob y las calles Manuel de Falla y Garrachón Bengoa, cuenta con un presupuesto base de licitación de 640.245,36 euros.

COPE Imágenes proyecto de renaturalización plaza Rabí Sem Tob

Este plan, que cuenta con una subvención directa de la Junta de Castilla y León, ha sido diseñado por la empresa Zenit Ingeniería. Su objetivo es transformar el urbanismo de la zona con la creación de aceras más amplias y nuevos corredores verdes, una necesidad demandada en este punto de la ciudad.

COPE Imágenes proyecto de renaturalización plaza Rabí Sem Tob

Impulso a la cultura y la gastronomía local

En el área de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, se ha autorizado una subvención de 16.000 euros a la Asociación de Cocineros de Palencia ‘La Bella Desconocida’. Esta ayuda se destinará a la creación de un Sello Gastronómico y a la promoción turística de la ciudad durante el presente ejercicio.

Además, se han aprobado dos convenios de colaboración. Uno de 2.200 euros con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para la organización del pasado Entierro de la Sardina, y otro de 800 euros con la Escuela de Arte Mariano Timón para financiar el Premio Carmen Trapote 2026.

Apuesta por los cuidados y el bienestar social

El área de Bienestar Social también ha recibido un importante respaldo con la autorización de un convenio con la Universidad de Valladolid. El Ayuntamiento aportará 10.000 euros para la creación y desarrollo de una Cátedra sobre Cuidados en el Campus de Palencia, enmarcada en el clúster sociosanitario ‘Palencia, Ciudad de los Cuidados’.

Paralelamente, se ha dado luz verde a las bases de varias convocatorias de subvenciones. Se destinarán 169.000 euros a programas de Servicios Sociales, 20.000 euros a actividades de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 15.000 euros para fomentar la participación a través de asociaciones juveniles.

Personal y mejoras en servicios municipales

En materia de Personal, la Junta de Gobierno ha aprobado las bases y la convocatoria para la provisión del puesto de Responsable del Departamento de Jardines. Se trata de una plaza del Grupo de Clasificación Profesional C2 que se cubrirá mediante un concurso específico de méritos.

Finalmente, la sesión ha servido para dar cuenta de la aprobación de los planes de seguridad y salud para las reformas en los parques de la Constitución y del Salón de Isabel II. También se ha informado de la contratación de nuevo vestuario para el personal de diversos servicios municipales por un valor de 52.655 euros.