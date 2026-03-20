La Diputación duplica su 'Cheque bebé' para impulsar la natalidad en los pueblos más pequeños

La Diputación ha aprobado en Junta de Gobierno una nueva convocatoria del programa ‘Cheque bebé’, destinada a apoyar a las familias e impulsar la natalidad en los municipios y Entidades Locales Autónomas con menor población. El presupuesto para esta edición asciende a 200.000 euros, duplicando los 100.000 euros de la partida anterior.

Una herramienta contra la despoblación

La portavoz del Equipo de Gobierno, María Vera, ha destacado la importancia de esta medida como un pilar en la lucha contra la pérdida de habitantes en la provincia. Según ha explicado, "estas ayudas, además de ser un apoyo económico para las familias, son una herramienta clave para combatir la despoblación y fomentar la cohesión territorial".

Cada familia que decide quedarse en su localidad contribuye a mantener vivos nuestros pueblos" ´María Vera Diputada de Reto demográfico

Vera ha insistido en que el objetivo es asegurar la vitalidad de las zonas rurales, ya que "la despoblación es amenaza para la supervivencia de muchos municipios que son el alma de nuestra provincia". En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la institución para que residir en un entorno rural sea una opción atractiva y con garantías.

La diputada de Reto Demográfico también ha señalado que, aunque "sabemos que fijar población en las zonas rurales es un desafío complejo, estamos decididos a implementar medidas que realmente marquen la diferencia en la vida de las personas". El fin último, ha añadido, es que vivir en un pueblo "sea una oportunidad llena de bienestar y recursos".

Ayudas de 1.000 euros por menor

La convocatoria establece un ‘cheque bebé’ de 1.000 euros por cada menor para las familias que cumplan los requisitos. Podrán solicitarla los progenitores y tutores de niños nacidos, adoptados o acogidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, siempre que residan de forma habitual en municipios con una población inferior a los 1.000 habitantes.

La gestión de las ayudas se realizará a través de los ayuntamientos y las Entidades Locales Autónomas, que se encargarán de tramitar las solicitudes y transferir los fondos a las familias beneficiarias. El extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días, y el texto íntegro estará disponible en la web de la Diputación de Granada.