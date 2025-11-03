Adrián Hernández tras la derrota del Águilas FC "prefiero guardarme para dentro del vestuario con lo que no estoy contento"

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha mostrado su enfado tras la derrota de su equipo por 1-0 contra el Puente Genil. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico ha sido muy crítico con ciertos aspectos del partido, aunque ha preferido no desvelar todos los detalles: “Prefiero guardarme para dentro del vestuario con mi equipo en qué cosas no estoy contento”.

Polémica con el arbitraje

Uno de los puntos que ha desatado el malestar de Hernández ha sido la gestión del tiempo de descuento. El técnico ha explicado que, aunque el colegiado había añadido cinco minutos, finalizó el partido en el minuto 94. “Pone que había dado 5 minutos. Ha habido una situación con el portero... y hemos visto en Águilas muchas veces un minuto más. Aquí en el 94 lo corta”, ha lamentado.

Más allá de la gestión del tiempo, el entrenador ha criticado el criterio del colegiado durante todo el partido, afirmando que no fue justo. “No me ha parecido nada, nada justo. Cada vez que había una situación, falta, y la falta siempre para el otro lado”, ha sentenciado antes de añadir que “el que ha jugado al fútbol sabe perfectamente de lo que hablo”.

Crítica a la falta de adaptación

Adrián Hernández también ha sido muy duro con la actuación de su propio equipo, señalando una clara falta de adaptación al contexto del partido. “Si jugamos como si estuviéramos jugando en el Artes Carrasco, no vas a tirar nunca. Aquí hay que saber a qué se viene y qué toca”, ha explicado el técnico, visiblemente molesto.

Ha insistido en que el equipo no supo interpretar las condiciones del campo ni el estilo de juego directo del rival. “Hemos salido a hacer lo mismo que en el partido anterior en Málaga, y las circunstancias, el contexto y el terreno de juego son diametralmente opuestos. De ahí viene un poco mi cabreo”, ha concluido.

Una liga muy igualada

A pesar de la derrota, Hernández ha reconocido la gran igualdad de la categoría y ha elogiado la ilusión del Puente Genil. De cara al futuro, ha anunciado la recuperación de jugadores importantes para las próximas jornadas. “Recuperamos también a Abenza y la semana que viene Kevin y Johan estarán para ponerlos en forma lo antes posible”, ha finalizado.

El equipo aguileño, jugará el próximo domingo su cuarto partido lejos de su terreno de juego, en este caso en el Artés Carrasco ante la UD Melilla, partido que se jugará el domingo 9 de noviembre a las 12 horas.