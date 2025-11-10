Adrián Hernández activa la autocrítica en el Águilas FC: "Hay muchas cosas que mejorar"

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha mostrado una cara de satisfacción contenida tras la victoria de su equipo por 3-1 contra la UD Melilla. A pesar del resultado favorable, el técnico ha realizado un análisis crítico del encuentro, señalando que el equipo sufrió más de lo necesario y que se cometieron errores que no se pueden permitir.

Victoria con apuros

El partido se puso de cara para los locales con un penalti, pero Hernández admite que no estaban del todo asentados. "No estábamos tan asentados en el campo como a mí me hubiera gustado", confesó. Tras el 2-0 en la segunda parte, el equipo tuvo "algunas malas decisiones" y encajó lo que el técnico calificó como "un golazo", aunque fruto de un grave error defensivo.

No puede pasar que nos centren con superioridad numérica y teniendo una posibilidad de cobertura muy fácil" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

Este gol encajado, que supuso el 2-1, generó momentos de dificultad. "No puede pasar que nos centren con superioridad numérica y teniendo una posibilidad de cobertura muy fácil", lamentó el entrenador. La situación obligó a un cambio de estructura a una defensa de tres para intentar solucionar los problemas, especialmente por las bandas, aunque reconoció que al equipo le faltaron "piernas para esa primera presión".

Gestión de la plantilla

Hernández se mostró contento por poder contar con jugadores que salen de lesión como Johan Terranova y Antonio, aunque ha advertido que todavía no están a su mejor nivel. El técnico destacó la aportación de futbolistas como Javi Soto, de quien dijo que "ha interpretado muy bien" lo que necesitaba el equipo en los minutos finales.

Me resulta absolutamente indispensable tenerlo ahora mismo con un control de carga exhaustivo" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

Un nombre propio en la rueda de prensa fue el de Cris, un jugador clave para el entrenador. Sobre él, ha afirmado que hay que cuidarlo "muy mucho" debido a sus molestias. "Me resulta absolutamente indispensable tenerlo ahora mismo con un control de carga exhaustivo", declaró, asumiendo personalmente la responsabilidad de su gestión para no "quemarlo".

La honestidad como bandera

Finalmente, Adrián Hernández se definió a sí mismo como un entrenador regido por la "honestidad" y la competitividad. El técnico defiende que sus correcciones buscan siempre la mejora del futbolista y del colectivo. "Cuando corrijo, corrijo con la predisposición de que el jugador mejore", explicó, subrayando que la confianza del vestuario se gana "desde el conocimiento" y no "desde ser un sargento".