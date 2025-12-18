El Puerto de Cartagena inaugura su recinto navideño con atracciones, casetas y más de 30 actuaciones

La explanada del muelle del Puerto de Cartagena acogerá la inauguración de la iniciativa Navidad en el Puerto de Cartagena, impulsada por la Autoridad Portuaria, en colaboración con el Ayuntamiento. El evento se inaugurará oficialmente este jueves y permanecerá abierto hasta el 6 de enero.

Un programa para todos los públicos

El recinto navideño transformará así la fachada marítima en "uno de los grandes puntos de encuentro de la Navidad en la ciudad", según ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Pedro Pablo Hernández.

El espacio, ubicado entre La Bandera y El Zulo, contará con 12 foodtrucks y ocho casetas con productos gastronómicos, una zona infantil con la Casa de Navidad, un escenario principal y espacios decorados con iluminación LED de bajo consumo.

Más de 30 actuaciones en directo

La programación musical incluye más de 30 actuaciones, con grupos y artistas locales y regionales, conciertos en directo y sesiones DJ. Hernández ha explicado que "esta programación convierte al Puerto en un espacio dinámico y vivo durante toda la Navidad".

Protagonismo infantil

La zona infantil será uno de los grandes atractivos, con espectáculos de teatro, títeres, magia, pintacaras y talleres. La Casa de Navidad contará con la presencia de Papá Noel (del 20 al 24 de diciembre) y del Cartero Real (del 2 al 5 de enero).

La inauguración de este jueves por la tarde incluirá el encendido simbólico del recinto, el reparto de 500 globos luminosos y chocolate con churros, y la actuación del grupo Stolen.

El presidente de la APC ha señalado que "la Navidad en el Puerto es una iniciativa que refleja nuestro compromiso con Cartagena y con la integración puerto-ciudad". Además, ha destacado la visión compartida con el Ayuntamiento para una "Navidad participativa, accesible y pensada para todos los públicos".