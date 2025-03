Un psicólogo infantil advierte de la señal que indica que el morderse las uñas o tocarse el pelo es mucho más que una manía: "Se pueden agravar"

Todas las personas y suele ser por fases, tienen gestos repetitivos. Mucha gente se ha mordido o se muerde las uñas. En la mayoría de los casos este tipo de pequeñas obsesiones son pasajeras o llegan puntualmente en momentos de nervios.

Los niños también se acostumbran en muchas ocasiones a repetir alguna rutina, pero cuando pasa de ser algo puntual hay que estar muy atentos y poner herramientas en beneficio de su salud mental.

El psicólogo y educador Javier De Haro ofrece claves para detectar cuando un pequeño tic puede ser algo más. "Muchas veces no nos damos cuenta, porque son cosas muy sutiles, por ejemplo, algún tipo tic como por ejemplo el parpadeo. Pero cuando nos damos cuenta tenemos que ver si es algo que interfiere en el día a día, si es algo que se mantiene y si es algo que tengamos que intervenir, por así decirlo", advierte.

Hay gestos, grande o pequeños, que van y vienen. Sin embargo, hay un punto en que pasan de lo cotidiano a ser síntoma de algo más.

El primer paso es poner atención. "Saber diferenciar entre lo que es un tic, lo que sería una manía y lo que sería por ejemplo un hábito repetitivo, una estereotipia. Un tic serían movimientos repentinos, como muy rápidos e involuntarios, como este parpadeo, por ejemplo. Cuando ya hablamos de estereotipias, son movimientos que también son involuntarios, pero que son rítmicos y que tienen una duración, por así decirlo, un poquito mayor, como por ejemplo el balanceo".

el origen de los gestos

Cuando se identifica un tic atípico hay que buscar el origen. "Cuando hablamos de manías, tenemos que ver si son cosas circunstanciales, por miedos, por seguridad, por nervios, o en cambio si se deben a, por ejemplo, obsesiones que pueda tener el niño, ¿de acuerdo?. Es muy importante que observemos qué es lo que hace el niño y sobre todo también cuándo lo hace".

El momento es importante. "Porque tenemos que ver muchas veces, este tipo de situaciones se dan cuando el niño está cansado, cuando tiene ansiedad, cuando tiene estrés y también cuando está mucho tiempo delante de las pantallas. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es saber diferenciar eso y ver cuándo se da".

Cuando son muy pequeños suelen ser habituales. "Sí, de hecho, a ver, de hecho, a partir de los 4 o 5 años, es muy habitual, muy habitual, casi un 25% de los niños lo suelen manifestar. Más niños que niñas, es muy habitual que aparezca, por ejemplo, el carraspeo. O un parpadeo, pero suelen desaparecer en un corto periodo de plazo".

Si se mantienen pueden estar mostrando otras patologías. "Se pueden agravar cuando se mantiene ese estrés, cuando no saben cómo trabajarlo, cuando están relacionados con otro tipo de patología, como por ejemplo, con un trastorno de espectro autista. Entonces, en esos casos es muy importante, pues lo que hemos dicho, el que podamos intervenir con ellos".

Hay niños que se muerden las uñas haciéndose daño o incluso que se llegan a arrancar cabello. "Evidentemente, eso ya estaríamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, hay niños incluso que se lesionan a sí mismos, que hacen cortes, hacen heridas o cuando tienen alguna herida se la rascan de forma compulsiva. Ahí sí que hay una interferencia muy grande en su vida diaria".

Hay que ser sutiles al hablar con ellos. "Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando estamos viendo esto, al final si les pedimos que paren, si les amenazamos, si les presionamos mucho, generamos el efecto contrario. O sea, que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que al final es un tema que muchas veces va ligado a la ansiedad, tanto si es un trastorno obsesivo compulsivo como si es algún tipo de manía que hacen eso pues para tranquilizarse. Y cuanta más presión le metamos, por así decirlo, más lo van a hacer".

Es vital transmitirles paz. "La gran mayoría son momentos, lo que hemos comentado, momentos donde hay tensión, donde hay estrés, momentos donde se sienten inseguros o momentos donde tienen un exceso de pantalla. Por eso, lo primero que tendríamos que hacer siempre es tranquilizarnos y transmitirles mucha tranquilidad. No sobreatender, no estar contando cada vez que lo hace porque si le metemos presión. Lo segundo, vamos a descartar posibles problemas que puedan ir asociados a esas manías, a esos tics".

"Por ejemplo, un problema de visión, un TOC, un trastorno respecto a autista... Luego, también es muy importante que eliminemos la sobreexposición de las pantallas. No les ayuda. Y luego, a partir de ahí, yo siempre aconsejo lo mismo. Independientemente de que sea una cosa o la otra, vamos a ayudarle a afrontar ese tipo de situaciones que le ponen nervioso, pues a través de técnicas de relajación, técnicas para controlar la ansiedad".

el dibujo

A veces sirve con ponerse a dibujar, con respirar con tranquilidad. "En la medida que podamos anticiparnos y prevenir ese tipo de situaciones, les vamos a ayudar a que no la hagan. Y cuando no la hacen, va a ser mucho más fácil que no haya esa ansiedad y que, por tanto, disminuyan las manías y los tics".

Si el problema interfiere hay que ir a un profesional. "Si vemos que es algo que interfiere significativamente en su día a día. Si es algo que se mantiene constante, obviamente, si yo veo que está haciendo lesiones o que se está, no sé, haciendo heridas en los dedos, no voy a esperar a que se mantenga una temporada".