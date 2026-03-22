La Policía Local de Cartagena podrá utilizar armas de gel irritante para neutralizar amenazas

Cartagena ha aprobado la Instrucción de uso de dispositivos propulsores de gel OC JPX. Este nuevo reglamento autoriza y regula la utilización por parte de los efectivos de la Policía Local de estas herramientas de letalidad reducida, que buscan dotar a los agentes de un recurso intermedio eficaz para "neutralizar amenazas sin tener que recurrir al arma de fuego".

Los dispositivos autorizados, conocidos comercialmente como JPX, proyectan un gel con oleorresina de capsicum (OC), una sustancia derivada del chile. A diferencia de los aerosoles, este sistema ofrece mayor precisión a distancia y provoca efectos incapacitantes inmediatos, como lagrimeo profuso, irritación ocular y dificultad respiratoria temporal. Estos síntomas desaparecen en un periodo de 30 a 45 minutos sin causar daño permanente.

Habilitación específica y custodia controlada

El reglamento establece que no cualquier agente podrá portar estos dispositivos. Solo aquellos que superen un curso específico obtendrán la condición de "operador", mientras que se crea la figura del "instructor" para garantizar la formación continua y el mantenimiento de las capacidades.

La custodia de los lanzadores será especialmente rigurosa, al tener consideración legal de arma según el Reglamento de Armas. Cada dispositivo quedará identificado con un número de inventario y serie, y su almacenamiento se realizará en armeros con acceso controlado y videovigilancia.

Protocolo de actuación y uso gradual

La instrucción subraya que "el uso del dispositivo solo estará justificado en aquellas situaciones en las que exista un riesgo racionalmente grave para la vida, la integridad física de las personas o para la seguridad ciudadana". La intervención deberá ajustarse siempre a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

Además, el protocolo establece una escala gradual en el uso de la fuerza. Esta comienza con la mera presencia del agente y la comunicación, para continuar con el empuñamiento del dispositivo, la extracción y, como último paso, la aplicación del gel.

Ayto Ejercicios tácticos Policía Local Cartagena

Poblaciones sensibles y limitaciones tácticas

El texto aprobado incorpora precauciones sobre los colectivos en los que se desaconseja su empleo, salvo en casos de extrema gravedad y urgente necesidad. Entre ellos se encuentran mujeres embarazadas, personas de avanzada edad, menores con apariencia infantil o individuos con dificultades respiratorias evidentes.

Asimismo, se establecen importantes limitaciones tácticas. Se desaconseja su uso en personas que conduzcan vehículos, en individuos situados en altura con riesgo de precipitación, en entornos acuáticos o ante animales potencialmente peligrosos si existen otros medios de captura.

Finalmente, el protocolo obliga a que cualquier persona sobre la que se haya aplicado el dispositivo deba ser valorada por personal médico. Tras controlar al individuo, se le enjuagará el rostro con agua, evitando frotar la zona afectada para no agravar la irritación.