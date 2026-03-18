La hostelería de Cartagena se prepara para un gran Día del Padre

La hostelería de Cartagena y su comarca afronta con buenas previsiones la celebración del Día del Padre este 19 de marzo, festivo en la Región de Murcia. Según una encuesta realizada por Hostecar entre sus asociados, el sector prevé un nivel de actividad cercano al 43,3%, durante el servicio de comidas especialmente en el centro de la ciudad y en la zona de playa.

Los datos recogidos por la asociación también indican que el 50% de los establecimientos ya cuenta con reservas confirmadas. Este hecho, señalan, "refleja el interés por celebrar esta jornada en bares y restaurantes, como es habitual en esta fecha".

Oferta especial para un público familiar

Para responder a la demanda, el 66,7% de los locales ofrecerá menús o promociones especiales para la ocasión. Estas propuestas están dirigidas principalmente a un público familiar que aprovecha la jornada festiva para reunirse.

Además, se espera una notable afluencia de comensales procedentes de municipios cercanos. Las zonas con mayor previsión de visitantes son el centro de la ciudad y la zona de playa, donde se concentra gran parte de la oferta gastronómica.

Desde Hostecar subrayan que celebraciones como el Día del Padre contribuyen a dinamizar la actividad hostelera. La coincidencia con un día festivo favorece especialmente las reuniones familiares fuera del hogar.