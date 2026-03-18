López Miras se viste de entrenador por los niños con cáncer

El Estadio La Condomina de Murcia ha acogido un partido de fútbol solidario organizado por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia a beneficio de la Fundación Aladina, que ayuda a niños con cáncer. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asistido y ejercido como entrenador de uno de los equipos, formado por empresarios y exfutbolistas.

Mucho más que un partido

El máximo responsable autonómico ha descrito la cita como "mucho más que un partido de fútbol", ya que es "el ejemplo de lo que es la Región de Murcia: solidaridad, generosidad y compromiso por los demás". López Miras ha agradecido a la Federación y a su presidente, José Miguel Monje, por una iniciativa que demuestra el compromiso del fútbol regional "por aquellos que más lo necesitan".

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La recaudación de fondos se destinará íntegramente a la construcción de un nuevo gimnasio pediátrico en el hospital Virgen de la Arrixaca. "Hoy jugamos por los niños con cáncer y para contribuir a que sea una realidad ese gimnasio", ha subrayado el presidente, agradeciendo la implicación de todos los participantes.

Hoy jugamos por los niños con cáncer" Fernando López Miras Presidente de la Región de Murcia

Un estratega en el banquillo

En su rol de entrenador, López Miras ha bromeado sobre la elección de su cuerpo técnico: "Un buen líder para serlo necesita rodearse de los mejores". Por ello, ha explicado que eligió al exjugador de fútbol sala Paulo Roberto como su mano derecha tras coincidir en su visión del deporte: "Hemos diseñado el 11 inicial y estudiado los perfiles de cada jugador".

Un buen líder para serlo necesita rodearse de los mejores" Fernando López Miras Presidente de la Región de Murcia

El plan táctico ha incluido sorpresas como recuperar la figura del "líbero, como en los tiempos de Beckenbauer". Miras también ha analizado al equipo rival, formado por la prensa, advirtiendo con humor que ha visto "algún exjugador que está para seguir jugando en primera división como Acciari o Richi".