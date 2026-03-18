El BNG tacha de "insuficientes" las ayudas de la Xunta para el relevo generacional en el campo

La Consellería do Medio Rural ha publicado la nueva convocatoria de ayudas para favorecer el relevo generacional en el campo gallego, dotada con un presupuesto de 53 millones de euros. Desde el BNG, la diputada Montse Valcárcel ha valorado la medida, pero la ha tachado de “totalmente insuficiente” para abordar la profunda crisis demográfica del sector.

Un problema demográfico estructural

Según ha expuesto Valcárcel, el campo gallego sufre una drástica caída de mano de obra y un grave envejecimiento. Las cifras que ha aportado son alarmantes: solo un 3,5 % de los responsables de explotaciones agrarias tiene menos de 35 años, un problema que en Galicia es "muchísimo más acusado" y que afecta a la soberanía alimentaria.

Aunque se trata de la mayor convocatoria desde 2018, la diputada considera que el presupuesto es escaso y “no llega a cubrir los déficits que hay”. Ha explicado que estas ayudas servirán en parte para resolver expedientes de convocatorias anteriores que quedaron sin atender, por lo que no son una solución real al problema de fondo.

Falta de servicios y burocracia

Mucha más agilidad y mucha menos burocracia" Montse Valcárcel Diputada del BNG

El BNG identifica varios obstáculos para que la juventud se incorpore al sector, entre ellos, la falta de servicios en el rural. “¿Qué familia se va a instalar en el rural si cada día se están quitando médicos y profesores?”, ha planteado Valcárcel. Además, ha reclamado un cambio en la gestión de las propias ayudas para que sean efectivas, pidiendo “mucha más agilidad y mucha menos burocracia”.

Finalmente, la formación nacionalista ha abogado por combatir el “desprestigio” de la vida en el campo y apostar por la formación. Para Valcárcel, la clave es una apuesta política decidida: “Hay que creer realmente en el rural y para creer en el rural hay que hacer esa inversión”, ha sentenciado.