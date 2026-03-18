Beto celebra el fichaje de Fede Vico y confirma que puede debutar este viernes

El entrenador del Hércules CF, Beto Company, se ha mostrado muy satisfecho con el reciente fichaje de Fede Vico, un jugador que llega para aumentar la calidad y los recursos de la plantilla en el tramo final de la temporada. El técnico ha destacado la trayectoria de más de 200 partidos en Segunda y varias temporadas en Primera del centrocampista, que ha entrenado sin problemas y viajará este viernes para el partido contra el Betis Deportivo.

Un centrocampista de mentalidad ofensiva

Company ha definido a Vico como un futbolista que se adapta perfectamente al estilo del equipo. “Yo lo veo como un jugador interior”, ha afirmado el preparador, que cree que puede ocupar dos de las tres posiciones del centro del campo con un perfil de calidad, buen trato de balón y llegada.

El técnico también ha subrayado el interés y la predisposición del jugador por unirse al proyecto blanquiazul. “Para mí eso es fundamental, traer futbolistas que de verdad quieran jugar en el Hércules y valoren el reto que supone”, ha señalado Company, quien considera que el futbolista está totalmente mentalizado para ayudar.

La portería, un 'bendito' debate

Respecto al debate generado en la portería, Beto Company no ha revelado si Blazic seguirá como titular este viernes o si se plantea poner a Abad. El entrenador ha elogiado a sus dos guardametas: “Solo creo que tenemos 2 porteros únicos en la categoría y ha coincidido que estén en el Hércules”. Considera una fortuna contar con “dos auténticos animales en la portería”.

Tenemos dos porteros únicos en la categoría" Beto Company Entrenador del Hércules CF

Company ha reconocido el “nivel estratosférico” de Sandro Blazic en los últimos partidos, sin olvidar el rendimiento anterior de Carlos Abad. La decisión final, según el técnico, se tomará pensando siempre en el bien del equipo. “Entiendo el debate en la afición, pero lo que debemos estar es contentos de lo que tenemos”, ha sentenciado.

Peligro ante un 'filial filial'

De cara al partido de este viernes, el técnico ha advertido de la peligrosidad del Betis Deportivo, un equipo que ha definido como un “filial filial”. Ha destacado su enorme talento ofensivo, con jugadores “llamados a jugar en Primera División”, pero también sus posibles debilidades defensivas.

El entrenador herculano ha insistido en que la clave será maniatar a su rival y no dejar que impongan su juego de combinación. “Si vamos a jugar en el campo de un equipo en descenso y pensamos que vamos a ganar 0-7, nos estamos equivocando muchísimo”, ha alertado Company, quien ha dejado una advertencia clara: “Si aflora el talento, estamos muertos”.