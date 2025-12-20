El emocionante gesto de solidaridad que ilumina la Casa de Ancianos de Cartagena

La empresa FCC Medio Ambiente ha realizado una visita a la emblemática Casa de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres en Cartagena para colaborar con su labor social. A la visita acudieron representantes de la compañía y de su filial Lhicarsa, como el director de la delegación de Murcia, Fernando de Mateo, y el director técnico de Lhicarsa, Antonio Fernández.

Una ayuda esencial

La Madre Superiora del centro, Sor María Caridad, ha recibido la donación de una gran cantidad de productos de limpieza y aseo personal por parte de FCC y alimentos no perecederos y leche de Lhicarsa. "Para nosotras este es un ingreso metálico, pues lo que nos ahorramos en el material de limpieza que hoy nos aporta la empresa FCC Medio Ambiente, lo podemos destinar a otras cosas", ha afirmado la religiosa.

Hay que rezar por nuestros bienhechores, que haríamos sin ellos" Sor María Caridad Madre del Asilo de ancianos

Además, Sor María Caridad ha recordado unas palabras de la fundadora de la orden, Santa Juana Jugan, para subrayar la importancia de las ayudas externas: "Hay que rezar por nuestros bienhechores, que haríamos sin ellos". Ha añadido que, aunque ellas entregan su vida, "sin el dinero y la ayuda que llega del exterior, nosotros no podríamos hacer nada. Garantizamos nuestras oraciones por todo el personal de estas dos empresas".

Devolver a la sociedad

Hoy traemos un pequeño granito de arena, para la limpieza de este hogar" Fernando de Mateo Director FCC

Por su parte, Fernando de Mateo ha manifestado que esta acción es "un pequeño granito de arena" y se enmarca en la política de responsabilidad social corporativa de la compañía. "Lo que intentamos, es devolver a la sociedad algo de lo que nosotros obtenemos de ella", ha explicado el directivo sobre el objetivo de estas aportaciones.

Los representantes de la empresa han quedado gratamente sorprendidos tras conocer las instalaciones, destacando "el orden, la limpieza, y el cariño con el que tratan a los ancianos, que son de todos". Asimismo, han agradecido a la Madre Superiora la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del centro.

Un edificio con historia

La congregación de las Hermanitas de los Pobres llegó a Cartagena en el año 1882 y ocupa su actual sede en el barrio de la Concepción desde 1929. El edificio, una obra dirigida por el célebre arquitecto modernista Víctor Beltrí, fue rehabilitado interiormente entre 2010 y 2014 para mejorar el bienestar de los residentes.