¿Cuánto cuesta la cena de Nochebuena?: así están los precios en el Mercado Central de Valencia

A tan solo unas horas de la cena de Nochebuena, los precios de los alimentos frescos experimentan su tradicional subida. Con una inflación general del 3%en noviembre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que algunos productos se han encarecido un 10% en menos de un mes. En una conexión del programa 'La Tarde de COPE' con COPE Valencia, el periodista Carles Villeta se ha desplazado hasta el Mercado Central de Valencia, el mercado de producto fresco más grande de Europa, para comprobar la situación.

El ambiente en el icónico edificio modernista ha sido de un bullicio intenso durante la mañana, aunque por la tarde ha disminuido ligeramente la afluencia. "Esta mañana esto era un no parar, corrientes de personas circulando entre las paradas", ha relatado Villeta, quien ha descrito una estampa con "huecos importantes en los mostradores" de las pescaderías, señal de las intensas compras de última hora.

El marisco, rey de la Navidad

El marisco y el pescado fresco son los productos que más variación de precio sufren. La gamba fresca de playa ha alcanzado los 180 euros el kilo, cuando hace un mes costaba 140. Vicente Fernández, de la pescadería Amparo Puerto, ha señalado que el producto estrella de estas fechas es "la gamba fresca de aquí de playa", detallando que la que vende procede "de la playa de Villa Joyosa". Otros productos muy demandados son la merluza, la lubina o la dorada de playa. Sobre el besugo, ha indicado que la semana pasada "estaba a 64 euros el kilo", aunque no disponía de él en el día de hoy. Los percebes, de tamaño mediano, se han vendido a 90 euros el kilo.

Martina Payá Carles Villeta entrevistando al pescadero

No ha habido un incremento tan grande como se esperaba" Vicente Fernández Pescadero

TE PUEDE INTERESAR 4.000 figuras y un premio en Navidad: así es el espectacular belén de la falla Cruz y Mislata creado por seis artesanos jubilados

Pese a las subidas, los comerciantes perciben cierta contención. "Afortunadamente para la gente, para nosotros también, para los vendedores no ha habido un incremento tan grande como se esperaba", ha afirmado Vicente Fernández. Según él, la situación económica hace que "los precios se amarran un poquitín y tampoco suben tanto como otros años".

El cordero y el solomillo, protagonistas en la carne

En las carnicerías, los precios se muestran más estables, aunque también hay productos con alta demanda. Un jamón ibérico de calidad puede oscilar entre los 90 y los 200 euros el kilo. El solomillo de ternera, otro clásico, "está alrededor de unos 45 euros el kilo", según ha explicado el carnicero Vicente Bau. Por su parte, el cordero, muy popular para la cena de Nochebuena, se sitúa en torno a los 60 euros.

Martina Payá Carles Villeta entrevistado al carnicero

Además, Bau ha destacado una de las tradiciones gastronómicas de la región: "El día de Navidad es es típico el 'putxero de Nadal', que se llama aquí en Valencia, que es el cocido del día de Navidad, eso es lo más tradicional".

¿Compras con previsión o a última hora?

Los hábitos de los consumidores varían. Vicente Fernández ha observado que "hay gente que ha venido durante un mes y medio comprando ya producto congelado para meterlos en sus congeladores", pero esa misma gente espera al último día para adquirir el producto fresco. Por otro lado, el carnicero Vicente Bau percibe una tendencia creciente a la planificación: "Cada vez la gente es más previsora e intenta, pues adelantar las compras, porque así evita las aglomeraciones y evita alguna pequeña subida de precio".