Los dos paquetes con cables interceptados en la Diputación de Badajoz iban dirigidos a Gallardo
La actual presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, confirma que los TEDAX han descartado el peligro tras desalojar el edificio por una falsa alarma.
Badajoz
La Diputación de Badajoz ha vivido una tarde de tensión este martes después de que los guardias de seguridad interceptaran dos paquetes sospechosos. Los envíos, que llegaron sobre las dos de la tarde a través de las entradas de las calles Felipe Checa y Obispo, iban dirigidos al expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo.
Activación del protocolo de seguridad
Inmediatamente después de que el escáner revelara un contenido anómalo, se activó el protocolo de seguridad, según ha explicado la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto. El edificio fue desalojado y se cortaron las calles adyacentes, con la presencia de ambulancias, bomberos y efectivos de la Policía Nacional, que a su vez alertaron a los TEDAX.
La presidenta ha detallado el motivo de la alerta: "la prevención y la seguridad ante todo". El personal de seguridad detectó en el escáner "una serie de cables o un dispositivo" que les resultó sospechoso. "Era un aparato electrónico que tenía cables, pero nada más", ha aclarado Del Puerto, quien ha añadido que podría ser "cualquier cosa, desde un regalo a otro tipo de dispositivo".
Falsa alarma y vuelta a la normalidad
Tras la intervención de los técnicos especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX), se confirmó que se trataba de una falsa alarma. Raquel del Puerto ha señalado que "ninguno de los paquetes es sospechoso de ser peligroso", aunque los agentes se los han llevado para analizarlos y emitir el correspondiente informe. "Lo importante es que no ha habido ningún daño, que no hay peligro", ha destacado.
La normalidad regresó a la Diputación unas dos horas después, tiempo que duró la actuación policial, y los trabajadores pudieron volver para recoger sus pertenencias. La presidenta ha elogiado la "buena gestión por parte de los trabajadores" y la coordinación de los cuerpos de seguridad para aplicar los protocolos establecidos.
Del Puerto, que no se encontraba en el edificio en el momento de los hechos pero se desplazó al lugar, ha confirmado que ambos paquetes "no tenían remitente conocido". "La policía hará su informe y cuando tengamos el atestado ya sabremos un poco más", ha concluido, a la espera de los resultados de la investigación policial.