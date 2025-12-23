Una macrooperación contra la droga termina con 16 personas detenidas en la provincia de Córdoba

La Guardia Civil ha desarticulado en la operación que desarrollaba en la provincia de Córdoba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la que ha detenido a 16 personas, vecinas de diferentes localidades de la provincia, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, tras intervenirles más de 1.200 kilos de hachís, más de 1,3 kilos de cocaína y 1.200 kilos de aceituna sustraída. Seis de los detenidos han ingresado en prisión.

Según ha informado la Benemérita, se ha desarticulado una organización criminal asentada en la provincia dedicada al tráfico de resina de cannabis-hachís y se ha desarrollado en tres fases. La primera se inició en el mes de julio, tras interceptar los agentes en el término municipal de Lucena un camión que transportaba 1.200 kilos de hachís, donde fueron detenidas cinco personas, que por orden judicial ingresaron en prisión.

Fruto de la labor de investigación, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) detectó la existencia de una estructura criminal organizada dedicada al transporte, preparación y distribución de sustancias estupefacientes. Como resultado, en el mes de septiembre se desarrolló la segunda fase de la operación, que culminó con la detención de un varón español de 46 años, vecino de Cabra (Córdoba) y el desmantelamiento de un punto de preparación y distribución de cocaína.

Al respecto, intervinieron diversos útiles para su manipulación, entre ellos una prensa hidráulica destinada a la elaboración de bloques de entre medio kilo y un kilo, así como sustancias de adulteración como cafeína y acetona. Durante esta fase se incautaron 40 dosis de cocaína preparadas para su venta, así como tres bloques de cocaína en roca de 800 gramos, 200 gramos y 200 gramos, alcanzando un total de 1,3 kilos de cocaína, además de 500 gramos de hachís y 4.000 euros en efectivo.

fase definitiva

La tercera y definitiva fase de la operación se ha llevado a cabo a mediados del mes de diciembre y se ha saldado con la detención de otras diez personas, integrantes todas ellas de la organización criminal investigada y vinculadas a las sustancias estupefacientes intervenidas. Asimismo, en esta última fase de la operación, se han practicado registros en siete viviendas, una nave y un lagar, ubicados en las localidades de Badolatosa (Sevilla), Navas del Selpillar, Moriles y Córdoba capital.

En estos registros realizados, se ha procedido, entre otros, a la aprehensión de más de 35.000 euros en efectivo, 280 tabletas de resina de hachís, que arrojaron un peso aproximado de 30 kilos, cuatro vehículos, diversos dispositivos electrónicos, una pistola táser y 1.200 kilos de aceituna sustraída. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado desarticular una organización criminal que operaba en distintos puntos de la provincia, "asestando un importante golpe al tráfico de drogas y a las actividades delictivas asociadas".